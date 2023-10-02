K11集團︰港首個虛擬深海探險體驗館　2025年落戶11 SKIES

K11集團與國際級娛樂科技體驗集團Falcon’s Beyond宣布成立合資公司，結合雙方在文化零售及科技創新的優勢，創製全港首個虛擬深海探險體驗館VquariumTM，2025年將落戶全港最大型一站式零售娛樂商業地標11 SKIES，成為11 SKIES八大首度亮相香港的世界級娛樂設施之一。

總部設於美國奧蘭多的Falcon’s，一直於不同層面推動具知識產權（IP）專利、結合實體及數碼的娛樂體驗，曾合作的知名品牌包括漫威（Marvel Studio）、韓國樂天世界（Lotte World）等，Falcon’s的項目遍及全球，包括美國華盛頓、杜拜、新加坡等地。

K11指出，今次K11與Falcon’s的首項合作項目VquariumTM，為全港首個虛擬深海探險體驗館，將分為三層及不同主題區域，垂直空間達13米，營造深海空間感，並採用特效動態模擬器及混合實景技術（Mixed Reality，簡稱MR），增強互動及沉浸式體驗。訪客彷佛登上深海考察潛水器，化身探險家，跟隨虛擬海洋生物穿梭於奇幻水域，或深入人類難以觸及的深海，探索稀有生物及奇特海洋地貌。訪客在過程中，除了「打卡」留念，亦寓教於樂，尤其小朋友可從中學習海洋知識及培養環保意識，而為更豐富訪客的體驗，VquariumTM將提供創意餐飲及零售元素。

K11又指，VquariumTM將落戶的11 SKIES位於香港國際機場航天城，自去年起至2025年分階段開業，為全港最大型一站式零售娛樂商業地標，總樓面面積逾 380 萬平方呎，當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用。未來開業的零售娛樂餐飲部分，雲集逾800 間店舖、涵蓋逾 120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將會是香港最大的室內娛樂空間。而11 SKIES坐擁鄰近機場及港珠澳大橋的戰略地理位置，交通便捷，將成為對外門戶及連接粵港澳大灣區「1.5小時生活圈」8,600 萬人口的橋頭堡。