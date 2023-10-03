保泰顏耀輝︰維持未來兩三年收支平衡目標　東南亞市場仍在研究

虛擬保險Bowtie（保泰人壽）近日宣佈獲得3,490萬美元的B2輪融資，由主要投資者永明金融領投，並獲得三井物產的進一步參與。該行聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，永明金融及三井屬於策略性投資者，該次融資後，公司會繼續致力於香港人市場，推動產品創新，並投資於科技，優化理賠及核保程序。同時，三井轉介了不少企業客戶，目前團體醫保業務佔經常性收入約20%。

獲永明金融及三井策略性投資

他透露，Bowtie 至今處理了超過4萬次理賠，平均審核時間為5.63個工作天。整體客戶獲批核索償個案的比率超過99.7%，包含團隊醫療保險計劃在內之所有保險產品。產品創新方面，計劃推出保障額較高的危疾及人壽產品，同時也會推更多保障產品以外的健康產品等。

顏耀輝表示，疫情之後，招牌自願醫保產品業務仍保持增長趨勢，而危疾保險類別產品在去年錄得超過1倍增長率。與去年同期相比，危疾保險產品的平均保費上升近35%，同時亦有超過7成半客戶選擇Bowtie的高端危疾產品。今年下半年新推出的Bowtie Pink粉紅計劃（普通房）已佔整體自願醫保計劃產品約兩成銷量，反映該產品填補了消費者的需求缺口。

顏耀輝表示，永明金融及三井屬於策略性投資者，該次融資後，公司會繼續致力於香港人市場，推動產品創新。（小紅書圖片）。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

維持未來兩三年達至收支平衡目標

截至今年8月的年度經常性收入超過1.95億港元，客戶數量也突破10萬大關。顏耀輝表示，仍維持未來兩三年達至收支平衡目標，相較中港通關後不少其他保險公司推進內地客業務，公司會繼續致力於香港人市場，因仍有不少港人未買醫保，增長空間仍大。

顏耀輝表示，也有同時積極探索新市場，當中東南亞市場仍在研究階段。目前保泰共有員工140人，當中三分之一屬於科技人員，會繼續增聘員工，包括科技人員，並助公司開拓新客源。

目前市場直銷管道保單銷售比率由2.9%上升至8.5%，增幅近3倍。憑藉約30%的市佔率，今年上半年Bowtie在香港的直銷管道繼續排名第一，已連續兩年為該渠道保單銷售冠軍，投保過半數保單持有人的年齡在40歲以下，30至39歲年齡層的客戶數量最多。