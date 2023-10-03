許正宇稱中東國家可考慮　在港發行人民幣計價綠色及藍色債券

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌內指出，在上個月特區政府舉辦的十周年「一帶一路高峰論壇」上，主持了題為「發掘中東潛力」的政策對話環節，邀請到埃及國際合作部長、阿聯酋經濟部長及沙特阿拉伯部長理事會總秘書處顧問親身出席，共議香港和中東作為地區樞紐，攜手合力推動「一帶一路」戰略持續發展的角色及合作機遇。



他指出高峰論壇結束後我展開了出訪卡塔爾和埃及之行，繼續推廣「一帶一路」及香港和中東加強合作的新機遇，並在埃及沙姆沙伊赫出席了亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第八屆年會。他認為香港可以圍繞引資本、引技術及引智才等三方面與卡塔爾、埃及和其他「一帶一路」沿線國家加強合作。

許正宇指出今年亞投行年會的主題是「全球挑戰下的可持續增長」，綠色和可持續金融是當中的重中之重。亞投行在年會上發布了《氣候行動計劃》，進一步展示其願景及計劃以調配資本及資源協助成員應對氣候變化。事實上，亞洲的溫室氣體排放量佔全球超過50%，因此其綠色轉型的成績對全球應對氣候挑戰的成效舉足輕重。亞投行在提供氣候融資方面已定下明確目標，在2025年前其每年批准的融資須有最少50%用作應對氣候變化。截至2023年第二季度，亞投行已為107個氣候項目提供融資，累計金額達117.5億美元。

政府累計發行綠色債券220億美元

綠色和可持續金融是香港市場近年來發展的焦點及亮點。在亞投行理事圓桌會議上，他指出就低碳發展及支持有效公正轉型的議題，與大會分享了香港如何從三方面促進低碳轉型，包括1） 訂立明確目標，在2035年前把香港的碳排放量水平減半，並在2050年前實現碳中和；2） 香港備有合適的金融工具、基建和市場為全球參與者提供綠色融資。自2019年以來，特區政府已發行約220億美元的政府綠色債券，其中今年1月和6月分別發行了兩輪大規模的人民幣、歐元和美元三幣種債券，成為亞洲最大規模的ESG債券發行。此外，在亞投行作為錨定投資者的支持下，香港按揭證券有限公司於今年5月完成了首次基建貸款抵押證券發行。他指出對是次發行廣受市場歡迎感到很高興，5級票據的發行總值達 3.644 億美元，其中包括具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據；及3）政府亦積極培育優秀人才，配合發展低碳和可持續經濟的新趨勢。就此於去年推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，向接受可持續金融培訓及獲取相關資歷的人士提供資助，為提升業界技能共同作出努力。未來可以加強與中東地區就培育綠色金融人才方面的合作，以雙方聯合的資源及市場機遇為推手，一同加大引智才的吸引力。

推廣香港人民幣金融業務是此行的另一重點。事實上，卡塔爾於2015年已經成立人民幣清算中心，成為中東地區的首例，便利該地區的參與者開始接觸人民幣市場。另一方面，埃及亦正籌備發行「熊貓債」，直接參與人民幣在岸融資市場。他認為，隨著國家與中東地區建立更緊密經貿關係，例如卡塔爾與國家的能源公司去年底簽署了歷史最長的天然氣供應合約，長達27年總值約610億美元，人民幣用於雙邊貿易結算的金額會開始提高，中東地區政府及企業對人民幣投資產品及其他方案的需求亦會日漸增加。香港作為最大的離岸人民幣中心，擁有充足的資金池、豐富的產品生態圈及多元的風險管理工具，絕對可以乘著東風發揮作用服務中東地區的人民幣投融資需求，同時助力人民幣國際化。比如說，乘著人民幣息率下調的市場趨勢，中東地區國家可以探索在香港發行人民幣計價的綠色、藍色或社會債券，通過政府的市場引入更多對綠色和可持續金融有興趣的國際資本。