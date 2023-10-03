港股瀉近500點創今年新低　專家籲睇實16800點　齊唱好呢隻藍籌

恒指跌跌不休，今日﹙3日﹚最多跌596點低見17212點，收市報17331點，全日跌478點或2.7%，續創今年新低。儘管「一路見紅」跌幅慘烈，專家均認為尚未觸底，預計內地黃金周結束前難以回彈。金利豐證券研究部執行董事黃德几預測，本月（10月）內恒指有機會跌至16800點的關鍵位置，甚至可留意16500點，光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，當下宜保守，待關鍵性技術位出現再入場。兩位專家各有心水撈貨名單，中移動（0941）獲「打孖」唱好。



黃德几：16800點關鍵位本月或出現

金利豐證券研究部執行董事黃德几認為，內地黃金周結束前，港股難有改善的可能。過去四個月，人民銀行一直依靠較高的中間價定價來微調人民幣匯率，但受內地黃金周影響，近幾日均無在岸人民幣價與中間價，因此美元反彈時離岸人民幣有下跌壓力，今日已低至約7.33，而股市總是放大投資者擔憂，難以及時反映回暖，因此恒指今日暴跌可以預見。

黃德几強調，需關注16800點這關鍵位置，並預測本月內將跌至16800點。去年11月底，16800點位置曾為重要的支持，且從歷史數據考慮，自1928年以來9月始終是美股表現最差的月份，緊隨其後的10月同樣是「傳統股災月」，因此他預計10月內恒指將跌至16800點，是否會跌穿還需再視情況。

黃德几預測，恒指16800點的低位將於10月出現。（資料圖片）

故而他建議投資者，應等待恒指穩定於16800點左右的位置再進場，但部分股票需要區分情況而論。首先許多高息股防守空間大，當下入場仍然具備投資價值；其次部分龍頭企業如騰訊（0700）、阿里（9988）幾乎已經完成本輪大跌，再大幅下降的空間並不大，現在買入可行；再次，澳門博彩股受黃金周客流推動，加之於此前監管與競爭問題，當下應處於一個值得買進的低位；最後從較長遠的一段時間看來，電動車板塊，及中移動（0941）、匯豐控股（0005）等個股均因長期穩健受到看好。

而對於已經進場持有的投資者，黃德几特別提醒，儘管當下並不是沽出的最佳時機，但也不可一概而論，如若個股真的不具備盈利能力，或相對估值較高，減持以換取現金仍為好選擇。

黃德几提醒，儘管當下並非入場或沽出的最佳時機，仍可分類討論具體個股操作。（資料圖片）

伍禮賢：尚未觸底宜保守 看好電訊石油板塊

針對恒指一路跌至新低，光大證券國際證券策略師伍禮賢分析，原因大抵有二：一方面，中秋假期前上周五（29日）港股曾大漲436點，收報17809點，而今A股未開盤，缺乏北水參與的成交量配合，今日暴瀉可算是「回吐」。另一邊廂，美匯指數持續走高，升穿107創逾10個月新高。由於恒指成分公司大量涉及內地業務，因此盈利表現在人民幣走弱時也同樣利淡港股。

伍禮賢對於當下投資操作的建議為保守觀望，他表示此時未處於明顯的技術性增持位，投資者不妨稍加等待至關鍵性技術位再著手買入，也同樣推薦在16800點左右，並預測該位置大概為今年低位。且以恒指今日表現計，據預測的低位距離約400點左右，雖難以估測具體觸底時間，但較之於上周五一日漲逾400點的表現看來，伍禮賢認為400點並非一個難以變化的區間。

伍禮賢推薦中資電訊股、石油股兩大板塊。（資料圖片）

對於觸底後的投資選擇，伍禮賢推薦中資電訊股、石油股兩大板塊。他指出中資電訊股均具備業務穩健，盈利派息有增長潛力的特點，其中以中移動（0941）、中聯通（0762）為首選，「中移動具備的高股息收益最為穩定吸引，而中聯通業務表現佳，業績方面復合增長率最高。」

於油股而言，儘管油價隱有回落之勢，但仍處於相對高位，預計會為公司盈利帶來持續支持，此板塊首選中海油（0883）、中石油（0857）兩隻，相較之下中石化（0386）還包括化工產品業務，在內地經濟復甦緩慢的環境下，對公司產品需求有限，因此推薦優先級低於中海油與中石油。