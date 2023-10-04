國慶煙花維港綻放　「夜繽紛」最大型戶外盛事　市民商戶齊聲讚好

睽違五年國慶煙花再現香江！為慶祝中華人民共和國成立74周年，煙花匯演於周日﹙10月1日﹚在維港上空綻放，吸引逾43萬市民及遊客，到維港兩岸觀賞，是2018年以來國慶煙花再次照亮香港夜空，亦是政府開展「夜繽紛」活動後，至今最大型的戶外盛事。有受訪市民及商戶均認為，煙花匯演為市面營造熱鬧氣氛，帶動更多市民外出，有利「夜經濟」，直言「多啲呢一類活動都好！」



今年的國慶煙花匯演獲香港電訊及富衛保險聯合贊助，活動整體預算約1,800萬港元。其中，香港電訊5G技術支援匯演拍攝，4部航拍機捕捉煙花盛放時刻，讓未能親身到現場的市民可透過電視以嶄新的角度享受一場五光十色的視覺盛宴。更為難得的是，國慶煙花匯演晚宴特別邀請了基層初中生，現場一起欣賞煙花，歡度國慶，令活動別具意義。



▼ 10月1日國慶煙花圖輯 ▼

+ 1

璀璨煙花照耀維港 首採航拍及5G技術拍攝

今次國慶煙花匯演，主題為「富興百業賀國慶，盈聚慧城耀香江」，總共發放了31,888萬枚煙花，全長23分鐘28秒，共分為8幕，意頭十足。其中，第三幕呼應進行得如火如茶的杭州亞運會，用上「紅色閃爍」煙花，喻意運動員在比賽場上為目標努力；第五幕出現的彩色繡球煙花是首次在港展示，單一煙花爆發後，呈現出環形、螺旋及冠環等多個造型；第六幕則呈現紅色五角星，伴隨不同顏色組合的禮花，突顯中華文明多元一體，中國人不分你我，攜手並肩，邁步向前。

另外，今年更首次採用航拍配合5G技術，拍攝國慶煙花匯演，讓未能親臨維港兩岸的市民，透過電視直播一樣能感受現場煙花綻放的震撼，璀璨煙火與香港迷人夜景相映成趣，猶如身歷其景。值得一提，4部航拍機，分別距離地面約100米及300米高度俯瞰煙花盛放時刻，讓市民以嶄新的角度欣賞一場五光十色的視覺盛宴。

市民 Ceci表示，類似放煙花這類大型戶外活動，有助推動夜經濟。﹙陳葦慈攝﹚

43萬市民遊客翹首同觀 盛事助催谷夜經濟

是次國慶煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，香港電訊及富衛保險聯合贊助，據悉耗資約1,800萬港元。匯演於10月1日當晚九時順利舉行，吸引約43萬市民、遊客夾岸觀賞，看得如痴如醉。更為難得的是，活動響應政府的「香港夜繽紛」活動，為最大型的晚上戶外活動，助力刺激本地夜間消費，支持香港的餐飲、零售及旅遊等不同行業。

市民Ceci表示，闊別五年再看到國慶煙花，心情特別，個人覺得第五幕最靚，感覺較燦爛。她又認為，類似放煙花這類大型戶外活動，有助推動夜經濟，「 其實依家香港好少有夜經濟，多啲呢一類活動都好！我本身做marketing的，有做商場推廣，所以好知道。」另一市民黃先生直言，多一些商家贊助類似活動，對搞活夜市肯定有幫助，「經費多啲咪可以搞多啲好嘢！」

另一邊廂，零售及餐飲業界也對盛事感到興奮，認為煙花匯演是市民和遊客喜聞樂見的活動，可帶旺經濟。尖沙咀海旁小食攤檔「Hello Summer」負責人表示，黃金周有煙花匯演，對營造市面氣氛有幫助，人流也回升，生意較平日增長三、四成。另外，她也支持多一些商界贊助大型活動，「起碼啲人會特登落嚟睇煙花，嗰陣時對面岸搞過煙花活動﹙跨年「幻彩詠香江」加強版煙火音樂匯演﹚，嗰幾個禮拜都會有人特登走嚟問煙花喺邊度睇。」

市民黃生表示，利用航拍配合5G技術，拍攝今次的國慶煙花匯演，「將更多開心帶給香港人」。﹙陳葦慈攝﹚

講到夜經濟，不得不提酒吧業。香港酒吧業協會主席錢雋永表示，黃金周期間，多了內地旅客來港消費，帶動旺區酒吧生意額增長約一成，而國慶當晚最為旺丁旺財，「國慶搞煙花係幾好，多咗人出去活動，條街夜晚好多人，好多場（酒吧）都爆滿！」

煙花滙演當晩，位處於尖沙咀等商業區的酒吧，生意亦較平日升一成。錢先生更建議，這類大型煙火匯演最好每半年舉辦一次，「香港夜景，配上五光十色的煙花，係世界第一，有助吸引更多海外遊客來港！」他補充，酒吧業界也會積極響應政府推動「夜經濟」，多舉辦酒吧文化節及國際啤酒節等大型活動，希望透過業界和政府各方面的努力，助香港經濟迎來好的開始。

邀初中生欣賞煙花 關懷基層社群

匯演當晚，場外熱鬧，場內亦精彩。更為難得的是，國慶煙花匯演的晚宴特別邀請了超過60名初中生一起欣賞煙花，歡度國慶。他們皆為「共創明『Teen』計劃」的學員，該計劃由政務司司⻑領導跨部⾨⾏動⼩組，通過政、商、⺠三⽅協作，推動中一至中三基層學生開闊眼界，加強自信，建立正向人生觀。

香港電訊聯同富衛保險合力支持計劃，年間舉辦多個多元化的體驗和參觀活動，包括電視節目製作體驗、創新科技示範分享、活化古蹟參觀及工作坊等，更有接近 150 名員工報名成為義務友師，希望協助基層家庭學生開闊眼界和探索更多發展路向，力爭上游。