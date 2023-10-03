港版淡馬錫｜香港投資管理公司任命陳家齊為首任行政總裁

有「港版淡馬錫」之稱的香港投資管理有限公司今日（3日）宣布任命陳家齊為首任行政總裁，任期為三年。陳家齊將於2023年10月9日履新。

陳家齊獲香港高等法院認許為大律師。她於2010年加入香港金融管理局儲備管理部為經理，於2012年及2015年分別升任為高級經理及分處主管，其後於2018年獲委任為外匯基金投資辦公室首席投資官（私募市場），並在2020年獲委任為助理總裁（貨幣管理）。陳家齊曾在2004至2010年期間於香港特區政府任職政務主任，負責範疇包括民政、運輸以及財經事務。

是次任命由財政司司長任主席的遴選委員會根據全球公開招聘結果向香港投資管理有限公司董事會推薦，並由董事會批准。陳家齊將會帶領香港投資管理有限公司實踐使命，透過作出策略性投資，推動目標產業發展，以長遠提升本港的競爭力和經濟活力，並賺取回報。

香港投資管理有限公司董事會主席、財政司司長陳茂波說：「陳女士對金融市場，尤其是創投和私募投資環節有深入認識和豐富經驗，而且觸覺敏銳，對本港、內地及國際市場的情況熟悉，並與業界聯繫廣泛，業務交流密切。」

「陳女士對政府及公營機構運作熟悉，善於建立及帶領團隊全面落實目標，具備出色的管理和領導才能。我深信在她的帶領下，香港投資管理有限公司將會提速發展，在推進目標產業發展的同時，為投資基金力爭回報。」

其他遴選委員會的成員為馮國經博士、劉遵義教授、唐家成和香港金融管理局總裁余偉文。