「二叔公」進駐港鐵站　靄華押業尖東站店開幕　另擬開拓海外樓按

靄華押業（1319）尖東站分店今日（4日）開幕，這是其首間於港鐵站開設的店面。集團主席陳啟豪表示，出於地鐵站內更高的要求，該店鋪整體投資額約200萬元，較過往店鋪成本高約2至3倍，但租金仍合理，並期待繼續在港鐵沿線增開1至2間店鋪。



珠寶名錶典當業務旺 斷當率約10%

陳啟豪透露，近期典當業務中，珠寶黃金等佔比為5至6成，名錶約為4至5成，去年1月名錶加價時，業務更為興盛。公司二手回收價定價在75％至80%，斷當率約10%。此外，外傭業務數量多，但生意額較少。公司還將打造線上APP，客戶可於線上直接看到報價，提前預約，便於促進成交。

公司目前包含新店在內共有11家店面，選址尖東站為看中屯馬線貫穿全港東西的人流優勢，其期待將業務傳遞至典當業務較少的地區，如東涌、將軍澳等地。公司此次線下店面設計收起了傳統當鋪門口「遮羞板」之稱的屏風，改以長走廊便於適應地鐵站人流。

靄華押業集團主席陳啟豪表示，希望有可能繼續在港鐵沿線增開1至2間店鋪。（鄭文玥攝）

合作柏衛資本融資23億 擬半數投資海外樓市

本港樓市淡靜，公司曾與柏衛資本合作，集資3億美元，折合約23億港元。陳啟豪表示，款項其中一半將用於本港樓按，另一半將開拓參與海外其他普通法地區如新加坡、英國、加拿大等地區樓市按揭項目。據悉，該項基金的募集籌款已幾乎完成。