財庫局許正宇︰建議為證券業及保險業　建立金融科技專業資歷架構

財經事務及庫務局（財庫局）局長許正宇今日（4日）主持金融科技項目執行統籌小組第三次會議，與金融監管機構、金融科技界、學術界及研究機構的代表就香港金融科技發展進行交流。

許正宇表示，政府十分重視金融科技發展，一直與金融監管機構及行業持份者緊密合作，協調金融科技發展的各個關鍵環節，確保政策及監管制度能配合市場發展的需要。金融科技項目執行統籌小組的工作將進一步推進跨領域的協調合作。他十分感謝業界代表提出的寶貴意見。

政府和金融監管機構代表主要圍繞市場發展、監管及人才培育三大範疇，匯報了推動金融科技發展的相關措施及最新進展，包括綠色金融科技的整體情況及發展趨勢、香港金融管理局於2023年8月公布的金融科技推廣計劃，以及現正研究中的穩定幣監管框架。

在培育金融科技人才方面，財庫局將推出專上學生金融科技實習計劃，協助修讀金融科技相關科目的學生在本港或粵港澳大灣區的金融科技企業取得實習工作經驗，及早增進他們投身金融科技行業的認識。此外，為推動金融科技人才專業化，財庫局已開展一項顧問研究，建議為證券業及保險業建立金融科技專業資歷架構，顧問研究預計於2023年年底完成。

香港金融科技周2023以「金融科技新定義」為主題，將於10月30日起舉行，主論壇則設於11月2至3日。香港金融科技周踏入第八屆，將吸引來自世界各地的參加者，當中包括不同行業的知名演講嘉賓。財庫局及投資推廣署將聯同各參與單位及業界以創新方式向全球市場展現香港金融科技生態系統的活力。

財庫局局長為金融科技項目執行統籌小組的主席，小組成員包括香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會、保險業監管局、強制性公積金計劃管理局、投資推廣署、數碼港及香港科技園的代表。