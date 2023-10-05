李嘉誠談李光耀　稱對方排除萬難實踐承諾　值得大家一輩子學習

新加坡建國總理李光耀於2015年離世。李光耀生前相識滿天下，其在全球的政商兩界朋友均有前往新加坡送別他，其中一位便是長和系創辦人李嘉誠。今年是李光耀百歲冥誕，新報業媒體旗下《聯合早報》、《海峽時報》及《商業時報》合辦「亞洲前瞻峰會2023」（Asia Future Summit），訪問了包括李嘉誠等李光耀生前好友。在訪問中李嘉誠透露了兩人基本上是無所不談，同時觀點相近；又表示時常懷念李光耀這位故友。



李嘉誠於訪問中表示，第一次與李光耀見面應該是1967或68年，並記得他倆首次見面是在香港。他又指出最難忘是李光耀對新加坡的使命感和對人民的承諾，「如果你明白，當時亞洲的複雜背景和經濟多艱苦，你就能體會到他的挑戰」。

李嘉誠指出，要在沒有選擇的現實中，為未來創造無限可能﹛聽起來很容易，但實踐毫不簡單，用今日的眼光去看歷史，很多時不盡公平。

李嘉誠與李光耀無事不談

李嘉誠又表示，他和李光耀相識好多年，交談的問題很多，認為李光耀的思想有很多層次，所以我們無事不談。他指出﹕「好自然最終我們能夠講到每件事大家的觀點差不多，他的決心，排除萬難，實踐承諾值得大家一輩子學習。」

李嘉誠表示，當李光耀成立公共政策學院時，李光耀說要為亞洲培訓公共服務人才，亦請他一定要支持。李嘉誠直言體會到對方的苦心，馬上就答應為其的心願捐資；又表示以李光耀命名是他本人很大很大的光榮。

李嘉誠表示，新加坡由南洋一個海港，變成國際都會；香港同樣由漁港，發展至金融中心，星港兩地，都是傳奇，亦同時踏進新階段。他指出兩個地方有很多相同，互相學習。世界和社會的問題日益複雜，對未來的路，要有很多考慮。

稱非常佩服李光耀

李嘉誠表示，最近在手機玩人工智慧，當向人工智慧問及「香港與新加坡是否競爭對手？」得出來的答案「星港兩地是競爭和合作的混合體」。他指出答案很有意思。

他指出新加坡從「無」到今日的「無限機遇」，人民切切實實感到自豪，這就是偉大領袖的最佳體現。李嘉誠表示，明白今天年青人看李光耀所建立和設計，可能會覺得是頭上的金剛圈，希望可以人性化一點。但李嘉誠指出﹕「我們要明白，在特定的年代和相應的歷史背景。當時，沒有半點鬆懈的餘地，要改善人民衣食住行，又要打造未來。這就是最人性化的操作，我實在非常非常佩服他」。

李嘉誠又表示﹕「有次我們吃晚飯，李光耀先生談論很多對經濟和商業的看法。我跟他說：「不如你從商吧。」他就說：「不如你從政。」我們大家哈哈大笑。」

李嘉誠表示﹕「回想故人，我時時懷念他。」