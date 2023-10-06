摩根許長泰：若11月聯儲局不加息　美經濟僅輕微衰退　債息勢見頂

市場關注美國聯儲局會否持續加息。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰相信，目前美國經濟有不少隱憂，若果11月持續加息，而且沒有釋出加息周期完結的訊號，估計明年美國經濟將會衰退，但衰退的時間及深度，則視乎聯儲局的政策。



他於傳媒午餐會上表示，目前數據去看，勞動力市場繼續強勁，高息環境令企業投資減慢，但半導體及再生能源等行業，因受惠政府政策而加快投資；另外，美國按揭雖然上升，成交及新建住宅數量近停頓，但由於供應少，樓價未見下跌，因此美國經濟增長放緩，「但講唔上差」，加上通脹已有回落跡象，認為聯儲局不應於11月加息。

他續指，聯儲局目前立場較為「鷹」派，亦似乎忽略汽車、演藝行業持續罷工的影響，而眾議院議長被罷免、政府預算若果未能順利於11月中通過的話，政府或陷入停擺，屆時若果聯儲局未有修正政策方向，繼續以加息，令經濟衰退換取壓低通脹的話，美國經濟衰退或會較長及深；相反一旦及時釋出減息訊號，衰退程度或會較短期及淺層。

因此11月的議息會議，將是息口走勢的分界線，若果聯儲局11月不加息，通脹持續回落下12月亦沒有條件加息，意味加息周期完結。至於何時減息，他估計明年第三季有機會開始減息，幅度達1厘或以上，高於市場估計的兩次。

一旦加息周期完結，近期持續高企的美國國債孳息率亦有望見頂，利好科技類股份，而繼續買入企業債及國債亦是收息的不錯之選。另外，他看好油價表現，油組及俄羅斯減產，臨近冬季歐美對能源需求增加，有望刺激油價重上每桶100美元水平；金價亦有可能會創新高。