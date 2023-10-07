九毛九漏報向大股東墊款逾8000萬買樓　公告：綜合判斷錯誤所致

太二酸菜魚母企、內地餐飲股九毛九（09922）公布，漏報在今年1月5日向大股東管毅宏提供墊款8,070萬元（人民幣，下同）用於置業用途，墊款按年利率2.6%計息，目前墊款及利息已悉數償還。集團強調已採取及將採取多項補救措施，防止類似事件再度發生。

稱向大股東墊款較活期存款有利

據公告指出，公司與主要股東兼執董管毅宏最終擁有的公司，訂立委託付款協議。公司代表管毅宏旗下的公司，就物業結付款項合共8070萬元。有關付款在綜合財務報表內入賬為向最終控股股東擁有的實體作出墊款，墊款按年利率2.6%計息，並須按要求償還。

集團又稱，向管毅宏最終擁有的公司墊款的利息達2.6%，較其動用其部分閒置現金賺取銀行活期存款，更為有利的利息收入，且較銀行定期存款具有更大靈活性。

九毛九指遺漏「乃因綜合判斷錯誤所致」。（資料圖片）

遺漏「乃因綜合判斷錯誤所致」

另外，九毛九未能根據上市規則，在實際可行情況下盡快披露提供財務資助，是由於相關人員遺漏向董事會披露墊款，而有關遺漏「乃因綜合判斷錯誤所致」。當中董事會全體成員僅在編製公司截至6月底止中期業績公告時，方獲悉墊款。

對於漏報一事，九毛九指非常重視此事，並已採取補救措施防止類似事件再度發生。包括合規部已就集團有關監察資金轉移及關連交易的內部控制政策進行全面審查。公司亦已委聘內部控制顧問，加強集團有關監察資金轉移，以及關連交易的內部控制政策，並就加強相關內部控制政策向董事會提供建議。由三名獨立非執行董事組成的審核委員會，已獲委託審查及改善內部控制系統的責任等。