友邦保險已跌過龍　超低估值買得過｜彭偉新

今日是筆者在香港01首次登場的日子，雖然成個港股無晒動力，無論股價走勢或成交額都甚無睇頭。不過，筆者仍然相信只要捱得過呢個浪，港股仍然會有好日子過的。因此，筆者希望可以每日透過呢個欄，為投資者提供市面上最缺乏的「資金流分析」，希望幫投資者可以更清楚的了解市場的真正運作。

友邦保險為全球市值最大保險公司之一。（資料圖片）

作為全球市值最大及賺錢能力最強的保險公司之一，友邦保險（1299）於今年至6月底的半年盈利達到22.5億美元，較去年同期增長45.8%。雖然仍然未能返回2021年同期的高位32.45億美元，主要是因為經過內地三年疫情後，內地客回流香港購買美元保單仍未能返回高峰，加上銷售產品結構的改變，以及全球息率走勢向上，整體投資者對於產品的回報要求亦有所調整，因此，兩者的數值難以直接比較。不過，在整體加息周期或快將到頂，相信有助集團的整體盈利結構有明顯的改善。

集團2022年全年盈利只有2.82億美元，較2021年急跌96%。不過，隨著整體投資環境有所改善，市場預期今年全年的盈利增長可以急彈25.6倍，主要是受到低基數效應。而明年的盈利增長會回復正常的16.7%，未來5年的複合盈利增長，會由之前5年的1.28%增加至56.2%。

從走勢來說，上周五收市價為67.5港元，全日上升了1.55港元，升幅為2.35%，集團在過去5年的平均Beta值為0.91，系統性風險稍為低於大市，即友邦的股價波幅較恒指為低，對風險偏好較低的投資者來說，友邦保險不失為優質的選擇。其52周最高位見93.65港元，而最低位則見57.25港元，股價於過去52周只下跌了2.17%，股價表現較恒指、國指及科指的同期表現為佳。以現價67.5港元計算，友邦保險的股價只較50天線低2.48%，另外，較200天線低17.5%，反映股價未有大幅高於其中期走勢，反而在估值上有較大的上升空間。

以現價計，相等於過去12個月的追蹤市盈率的96.66倍，市場給予集團的預期市盈率為13.79倍，遠較追蹤市盈率為低。友邦保險今個財年已派發0.4229港元的股息，市場預期集團今年全年每股派0.85元，以現價計算預期股息率相等於1.31厘，較過去5年平均股息率1.66厘稍低，不過集團持續在市場上進行回購，單以9月全個月已回購了3,467萬股，總代價為22.95億港元，等同向股東派發了每股0.2港元的股息。

友邦資金流狀況。（圖1）

友邦保險的機構投資者，持股比率為51.04%，於2023年5月11日至2023年10月06日期間的股價，共錄得15.3%的跌幅，不過，未有觸發投資者拋售股份，反而更錄得22.54 億港元的資金流，當中大戶佔其中的11.17 億港元（見圖1第二欄藍線），而散戶則佔當中的11.39 億港元（見圖1第二欄黃線）。

北水持有友邦保險的持股比率。（圖2）

雖然大市投資者於9月底曾一度進行減持，不過減持似乎己結束，特別是北水持有友邦保險的持股比率（見圖2），經過近兩周的回落，由9月23日該周的1.08%，只回落至10月3日的1.07%，未有太明顯的減磅外，最重要的是在過去一周內，即使友邦保險的股價繼續受到恒指所拖累而再跌2.1%。

過去一周競價時段首10隻最大資金流入股份。（圖4）

不過，全周在兩段競價時段流入友邦保險的資金達到28.4億港元（見圖4），是80隻恒指成份股中錄得最多資金流入的股份，較之前一周流入的資金線額高出25倍，令到友邦保險在股價與資金流分佈圖中（見圖3），成為處於最右方的一隻股份，反映當友邦保險的股價在下跌期間，仍然有大量資金湧入友邦保險的股份中，相信是看好其整體前景外，近日股價已跌至不合理的水平，吸引投資者買入博股價反彈。

恒指過去一周股價表現與競價時段資金流向分佈圖。（圖3）

若果以友邦保險的股價由今年1月5日高位93.65元開始形成下跌走勢後，股價持續跌至9月低位見61.55元後開始連續反彈，由於股價在形成一浪低於一浪下，同期的RSI則出現一底高於一底，形成RSI牛背馳後，股價可以先按整個跌浪總跌幅的38.2%作為反彈目標，暫上望73.8元，投資者可以在現水平買入，上望73.80元，另外，一旦失守20天線可以先沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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