颱風小犬│天文台改發3號強風訊號　港交所︰港股下午2時復市

天文台在上午11時40分改發3號強風訊號，取代8號東北烈風或暴風訊號。

香港交易所﹙0388﹚同時宣布，由於天文台已取消八號颱風信號及黑色暴雨警告，證券市場 （包括滬深股通北向交易）及衍生產品市場將於今天（星期一）下午２時恢復交易。

當證券市場恢復交易時，將不設開市前時段。而設有開市前議價時段的期貨合約，該時段將因應不同產品在市場恢復前15分鐘或30分鐘開始。

港股早上暫停交易

港交所今早宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號及黑色暴雨警告，今天（9日）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。

若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。 由於八號風球仍然懸掛，而天文台稍早前公布，會在上午11時40分改發3號強風訊號，換言之，按指引港股早上將暫停交易。

另外，若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。

若八號或以上颱風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。