碧桂園境外美元債據報未如期支付利息

據內地媒體報道，周日（8日）有投資者表示，仍未收到一筆2024年1月27日到期的碧桂園境外美元債券利息，該美元債券在2018年9月28日上市，票息8厘，將於2024年1月27日到期。每年3月27日、9月27日付息，當前餘額為9.65億美元，此次應支付利息約3,860萬美元，該隻債券共有30日寬限期。



據內媒《澎湃新聞 》報道，9月碧桂園（2007）雖出現過逾期還款，但曾在寬限期內支付兩筆美元債票息。據報集團在9月5日已經支付，應該於8月7日支付的兩筆美元債的票息。 兩筆債券的利息均有30天的支付寬限期。

截至目前，碧桂園未對境外債券的處理作出任何公開回應。

碧桂園。（資料圖片）

報道指，據不完全統計，2023年和2024年碧桂園到期的境外債券，共有7隻，餘額包括30億港元、29.744億泰銖和15.5億美元。

另外，碧桂園9月底境內債展期，則告一段落。9隻尋求展期的境內債券，均已全數通過投票。碧桂園給出的9隻債券的展期方案大致相同，均是展期三年，發行人提供增信措施。

具體而言，發行人給出的方案為債務到期償付利息，本金展期三年；到期後的第1、2、3個月分別支付2%的本金，第12個月支付10%的本金，第24個月支付15%的本金，30個月支付25%本金，第36個月支付剩餘44%的本金。