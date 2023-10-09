紐頓集團入股恐生變卦　恒大汽車︰願就股份認購方案調整再談判

恒大汽車(0708)8月時表示，獲總部位於杜拜的電動車公司紐頓集團(NWTN)斥資5億美元入股，成為戰略投資者，惟事件恐生變卦。

恒大汽車公布，上月29日接獲紐頓集團的一份函件，指因公司於上月29日停牌，連同近期中國恒大集團(3333)發生了一系列的變化，具有重大不確定性，進而亦會對股份認購協議及擬議交易帶來重大的不確定性。由於根據股份認購協議，恒大集團 債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件，在此情況下，紐頓暫停履行股份認購協議中的相關義務。

另一邊廂，由於目前存在導致股份認購協議項下先決條件無法獲得滿足的情況，紐頓(浙江)汽車向恒大新能源汽車(天津)支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足，資金提供方暫時無義務向資金接收方支付第二筆及第三筆資金。紐頓確認該函並不構成終止股份認購協議的通知，截至該函件日期並未要求終止股份認購協議。

本月5日，恒大汽車向紐頓發出回函，表示有意願與紐頓針對擬議交易的方案所需的調整進行重新談判。董事會認為公司目前不存在需要公布的其他內幕消息。

恒大汽車申請今日(9日)復牌。