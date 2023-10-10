以巴衝突｜世銀對傷亡及暴力升級感震驚　憂加劇全球經濟風險

國際貨幣基金組織（IMF）與世界銀行（World Bank）10月9日起在摩洛哥展開年會之際，以巴爆發激烈衝突。世銀10月9日發出內部備忘錄，對衝突中暴力「令人震驚的升級」表示嚴重關切。世銀首席經濟師吉爾（Indermit Gill）表示，這場衝突可能加劇全球經濟已經面臨的一系列風險，包括貿易碎片化，尤其是如果衝突導致供應鏈延誤，可能導致物價上漲。



在年會舉行首日，所以焦點都轉移到以巴衝突。世銀的備忘錄指出，世銀一直致力於支持西岸和加沙最貧困、最弱勢的人群，希望衝突迅速降級並結束暴力。

世界銀行首席經濟學家吉爾表示，這場衝突可能會加劇全球經濟已經面臨的一系列風險，包括將推高整體通脹，對貨幣政策產生潛在的連鎖反應，並對發展中國家造成最嚴重的打擊。

吉爾又稱，擔心衝突可能會蓋過本周IMF和世銀年會中，計劃就主權債務、增長乏力前景，以及新冠疫情影響發展等問題的重要討論。

這次年會為期7日，是相隔50年後再次在非洲舉行，預計對非洲地區的發展與挑戰給予更大關注。

國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在揭幕演講中表示，世界經濟呈現出韌性，但面臨增長疲軟、分化加劇的挑戰。必須保障經濟金融穩定，通過改革和完善制度，為包容性、可持續的經濟增長奠定基礎。同時亦應通過國際合作，提升世界經濟的總體韌性。