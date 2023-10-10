美債息飈升　聯儲局官員稱年內或無需再加息

美國國債息率近期飈升，十年期國債收益率最新升至4.62厘，聯儲局官員多傾向相信加息必要性已降低，有官員更認為今年內無需再加息。



聯儲局副主席傑斐遜(Philip Jefferson)表示，債息近期上升可能對美國經濟構成限制，通脹則仍然過高，但強調聯儲局要在避免過份收緊銀根及控制通脹兩方面取得平衡，並列舉一些可能影響平衡的因素，包括中國及歐洲經濟放緩，以及美國勞動力市場變化。

美國達拉斯聯儲銀行總裁洛根(Lorie Logan)表示，近期美國債息扳升及金融環境收緊，意味着聯儲局可能毋須在今年較後時間加息。洛根被視為聯儲局內「鷹派」人物，她表示，金融環境將持續處於對經濟構成限制的水平，物價有望維持穩定並出現下滑勢頭。

洛根今年在聯邦公開市場委員會(FOMC)擁有貨幣政策投票權，重申令通脹回落至2%目標是聯儲局首要任務，通脹仍存在上升風險。她指出，FOMC衡量貨幣政策時，近期的金融市場收緊會成為考量因素之一，因為長期債息上升意味着經濟受限制，FOMC可能毋須加息，也能達致控制物價穩定的目標。

洛根的說法與三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）相呼應。戴利上周表示，債券市場緊縮情況相當於加了一次息，若金融環境維持緊縮，那麼採取進一步行動的必要性就會降低。