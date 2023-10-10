李嘉誠要求提早贖回換股債　Apollo出行償還3510萬元

Apollo出行（0860）兩年前獲長和系創辦人李嘉誠及合作夥伴周凱旋等人，以認購可換股債券方式注資。昨日集團公告，就較早前披露將2021年發行的三年期，總值為8,580萬元的可換股債券到期日，提早至今年10月4日贖回一事，目前已向認購方長實集團創辦人兼名譽顧問李嘉誠旗下的Able Catch Ltd，償還3,510萬元及應計利息。



至於另一認購方，即以周凱旋為首的Vivaldi International Ltd，涉值3,510萬元的認購部份，則同意將提早贖回期，延長至明年4月4日。而另一名以劉梓浩為首的45 Yi Capital，所涉及認購1,560萬元債券部分，Apollo出行指現正積極與對方磋商，可能延遲贖回。

另有一筆在2021年發行予許華芬為首的樺龍控股的7,800萬元可換股債券方面，須於本月18日提早贖回，該投資者已同意延至明年1月17日贖回。

該集團指，董事會現正與其專業顧問進行討論，以探索及評估集團可用於加強財務狀況之各種可能選擇，當中包括但不限於優化內部資源及尋求外部集資活動，其中包括解決未償還可換股債券項下之所有還款責任。