Tesla在港啟用亞洲首個V4超級充電站　攜希慎建港島最大充電樞紐

希慎（0014）今日（10日）宣布與電動車龍頭企業特斯拉（Tesla，美股編號：TSLA）合作，在銅鑼灣利園一期啟用亞洲首個V4超級充電站，共同設立港島最大型充電樞紐。



特斯拉區域總監范菁怡公佈，最新啟用的V4超級充電站為方便車主使用配備了更長的充電線，當前充電功率為每部車最高250kW。目前特斯拉已在港設立65個含有V3級別充電裝置的超級充電站，124個目的地充電站，已覆蓋本港全部18個區。

圖為利園一期啟用的特斯拉V4超級充電站。（黃寶瑩攝）

希慎公佈，升級後區內特斯拉電動車充電器將增至165個，包括15個超級充電器及150個免費目的地充電器。據悉，使用區內最快的超級充電器，15分鐘即可補充最高275公里的續航距離。目前全部3台V4超級充電器全部位於利園一期，此外在利園三期與希慎廣場還分別設有6台V3超級充電器。希慎稱希望鼓勵更多駕駛人士轉用電動車，進一步推動綠色出行，改善銅鑼灣區內空氣質素。

呂幹威（左）與范菁怡（右）宣佈合作打造港島最大特斯拉充電樞紐。（黃寶瑩攝）

希慎執行董事及首席營運總監呂幹威表示，此次是2014年與特斯拉合作於利園區停車場裝設V2 超級充電器後再度聯手，適逢今年是利園區創立100周年，希慎斥資逾20億元進行大型優化工程，現已在利園區各期陸續進行，希望為香港整體的可持續發展盡一分力。