中國據報擬發更多國債並提高赤字率　以加大政策力度撐經濟增長

據《彭博》引述不願具名的知情人士稱，中國政府正考慮提高2023年的財政赤字率，並準備推出新一輪刺激措施以實現全年經濟成長目標。

知情人士表示，決策者正考慮額外發行至少1萬億元人民幣的國債，用於水利項目等基建支出。其中一位知情人士稱，這可能使今年財政赤字率高於3月份設定的3%上限目標；另一位知情人士稱，相關政策最早可能本月宣布，但計畫尚在考慮之中並可能改變。

對這些政策的討論突顯出中國高層官員對經濟狀況以及中美成長差距越來越多的擔憂。同時這也可能意味著北京對於刺激經濟的政策立場的轉變—— 儘管地產危機加深和通縮壓力加大令官方成長目標的實現面臨風險，但到目前為止政府一直避免推出大範圍的財政刺激措施。

為抑制金融風險，中國長期以來都努力控制財政赤字率儘量不超過3%。但隨著經濟成長放緩，近年來越來越多的政府相關智庫和外資機構的經濟學家呼籲中國政府放鬆赤字率限制，以應對財政緊張疊加經濟增速放緩。

知情人士補充稱，該計畫由財政部和發改委主導制定，需要經過國務院的最終批准。財政部和發改委未立即回覆記者通過傳真發送的置評請求。