9月強積金人均蝕6651元　今年以來累蝕 471元

9 月受環球股市持續不穩的影響下，強積金表現繼續呈現下滑趨勢，三大 GUM 強積金基金指數均有跌幅。截至 9 月 30 日，GUM 強積金綜合指數下跌 2.8%，報 217.40 點；GUM 強積金股票基金指數下跌 3.6%，報285.59 點；GUM 強積金混合資產基金指數下跌 3.2%，報 217.16 點；GUM 強積金固定收益基金指數下跌0.4%，報 123.14 點。9 月份強積金人均蝕 6,651 港元，年初至今蝕 471 港元。



資料來源：GUM

９月股債市持續受壓

GUM 策略及分析師雲天輝表示，9 月股債市場持續受壓，高息預期、中美關係及內房危機仍然困擾中港市場，強積金第四季展望主要取決於大中華區表現、利率走勢、中美關係及俄烏戰事等。

中港股市持續疲弱，恒生指數跌穿 18,000 點，主要受內房拖累，加上近期恒指成交偏少，反映投資者持觀望態度。儘管中國自 8 月後推出不同刺激措施，但中港市場未見明顯反彈。

環球市場方面，美國三大股票指數均下跌，市場受聯儲局降低減息預期影響，美國三大股票指數均下跌。加上通脹數據回升至 3.7%。通脹問題同樣困擾歐洲，歐洲央行上月出乎市場預期加息 0.25%，高息環境有機會比預期長。

資料來源：GUM

日本股票基金表現最佳

雖然美聯儲一如預期在9月的議息會議維持利率不變，但美聯儲點陣圖中發佈的預測顯示，今年有可能再加息一次，並降低了 2024 年的降息次數，比 6 月份上次更新時的減少兩次。另外美國 10 年期國債的債息率升至 4.74%，不利股市表現。

日本市場方面，日本股票基金表現在股票基金中排第一，2023 年初至今回報高達 16.1%，遠高於中國、香港及亞洲區的基金表現。

強積金保守基金和香港貨幣市場基金在 9 月繼續提供正回報。從年初至今計算，香港貨幣市場基金和強積金保守基金的表現較好，兩者升幅達 2.5%。人⺠幣及港幣貨幣市場基金、人⺠幣債券基金、亞洲債券基金、環球債券基金則錄得了負回報，跌幅介乎 0.2%至 2.3%。