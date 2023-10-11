國泰股東特別大會決議年內回購97.5億元優先股　議案獲通過

國泰（0293）今日（11日）召開股東特別大會，表決商議在年底前回購50%的優先股，涉資97.5億元；當建議股本削減完成，以及視乎屆時的業務運作，其餘50%，或將於2024年7月底前完成回購。結果將於今日下午4時30分，在港交所及國泰官網披露。



國泰指出，2020年疫情期間，公司開展資本重組計劃，港府為支持公司及香港國際航空樞紐應對新冠疫情，投資了195億元的優先股。集團主席賀以禮以及行政總裁林紹波均對此表示感謝，並稱將盡快贖回所有優先股。

國泰披露，在6月港府提供的78億元過渡貸款融資到期前，公司即宣布無需動用該項融資，因上半年已錄得盈利。此外，公司計劃將派付所有將到期的優先股股息，累計約18.2億元。

根據公司今日最新上載的投票結果文件顯示，此次特別決議案批准建議減少股本的贊成票佔99.9986%，反對票佔0.0014%。由於親身或委任代表出席股東特別大會並有權投票的普通股股東，對此議案贊成票超過75%，該決議案正式通過為特別決議案。

國泰今日收報8.09元，微揚近0.5%，全日成交2.99千萬元。