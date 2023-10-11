本港千萬富翁數目連跌三年至40.8萬　資產中位數1600萬元

花旗銀行公佈，截止今年6月，本港擁有千萬港元或以上淨資產的千萬富翁達40.8萬人，較去年底少2,000人，連跌三年，佔相關年齡人口約7%。即每14個相關年齡香港人就有一位千萬富翁，年齡多為50歲尾近60歲，男性比例為50至60%。



此次調查為花旗訪問超過1,700名，年齡介乎21至79歲香港居民。調查發現，千萬富翁淨資產總額中位數為1,600萬元，也較去年的1,650萬元稍有回落，流動資產中位數也由去年的550萬元跌至450萬元。

本港千萬富翁數目連跌三年。（資料圖片）

香港花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，今年千萬富翁數目及資產中位數下跌，相信與本港樓價及股市下跌有關，但數目方面較去年已有所回穩，而流動資產較2021及2020年均有上升，相信富翁有平衡投資風險，做出環球及多元化配置。

數據顯示，資產配置方面，有近一半流動資產配置為現金（46%），其次為股票（30%）、基金（19%）及債券（3%）。回顧過去三個月投資組合，各資產類型滲透率較去年底全線增加，升幅較顯著的分別是基金（升15%）及債券（升9%）。

李貴莊表示，美國加息近尾聲，故此富翁對於環球投資，包括美國大型股票有所興趣。