投委會調查：逾兩成18至29歲在職年輕人曾投資虛擬資產

投委會最新調查顯示，零售投資者過去一年有96%曾投資股票，24%曾投資基金，18%有投資債券。當中，投資虛擬資產及相關產品的有8%，相比2019年的1%及2021年的6%，有明顯上升趨勢。



調查又指，18至29歲在職年輕人，對虛擬資產的興趣更見濃厚。23%表示過去一年曾投資虛擬資產及相關產品，較2021年只有12%錄得顯著升幅。

而數據顯示，96%虛擬資產投資者，表示知道《虛擬資產交易平台監管制度》，零售投資者知道相關制度只佔47%。但同時，約75%受訪的虛擬資產投資者表示，投資虛擬資產是為了追求短線回報、74%認為虛擬資產是投資趨勢、73%擔心會錯失投資機會。

將推沉浸式項目 改善投資者行為及態度

根據經合組織國際金融理財教有網絡在2020年的一項理財知識及能力調查，香港在26個國家及經濟體中排名第一，但行為和態度排名分別為第6位和第14位，情況令人關注。

有見及此，投委會總經理李婉秋表示，自JPEX涉嫌詐騙案發生後，將加強改善投資者的投資行為及態度，而非簡單提供資訊，例如會透過沉浸式體驗項目、投資講座協助市民學習理財。

李婉秋又指，證監會發放更多關於虛擬資產交易平台申請牌照名單的資訊，有助提升公眾透明度，改善市場的投資行為及態度，同時提醒投資者要謹慎查閱名單。