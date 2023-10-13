高盛窩輪學｜第八集　美股個股窩輪定價邏輯

窩輪價格受很多不同因素影響，例如正股價格、引伸波幅、到期日及街貨量等。但全新上市的美股個股窩輪，在亞洲交易時段並沒有活躍的正股價格水平作為參考，你又知唔知，發行商怎樣為美股個股窩輪報價呢？



為了盡可能為客戶提供合理報價及流通量，高盛參考多元化數據。

首先，除參考美股收市價外，我們也會參考盤後交易時段的價格；由於盤後價格更緊貼港股交易時段，即使盤後價格大幅波動，也能夠反映在美股個股窩輪價格上，香港投資者便可根據價格變動進行部署。

另外，大眾較為熟悉的美股，都是美國三大指數的重要成份股，其價格亦會受到指數整體走勢影響。而美國本土市場收市後，三大指數期貨交易仍然活躍，期貨價格可以用作參考當前投資者對美國整體市場以及美股個股的定價。

第三，在港股午市時段，隨著歐洲市場陸續開市，若在歐洲交易所以預托證券形式上市的美股的價格有所變動，都會用於預測其美股正股的走勢並反映在香港上市的美股窩輪上。

我們希望盡可能詳細介紹影響美股窩輪報價的因素，協助您瞭解報價背後邏輯。同時也致力令窩輪價格可以合理反映當前資訊及數據，讓投資者參與海外市場時有多一個產品選擇。

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