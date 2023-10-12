滙豐王冬勝大談經濟　「每次說香港完了　每次都能重新站起來」

近年不少跨國企業將亞太區遷離香港。香港上海滙豐銀行主席王冬勝接受內媒《中新社》訪問時則表示，他從事銀行業40多年，見證許多次金融危機，每次都有人說「香港完了」，但每次都能重新站起來，故對香港很有信心。



王冬勝指，香港有國家在身後，有龐大的內地市場支持，即使當下世界面臨百年未有的大變局，香港「一國兩制」的優勢依然存在，普通法根基深厚。他強調，香港是國際金融中心，所代表的不僅是貨幣可以自由流通兌換，最重要的是各國文化在此交流，因此香港金融業熟悉不同國家的法律、客戶喜好和風險情況。因此香港要做好自己的事情，融入「一帶一路」建設、粵港澳大灣區建設，擴大自身的吸引力，「我對香港很有信心」。

王冬勝指滙豐銀行扮演橋樑角色，協助內地企業、機構「走出去」。（盧翊銘攝）

王冬勝：港銀行可在「一帶一路」建設金融橋樑

王冬勝認為，香港坐擁「一國兩制」之利，又是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，香港銀行業可在「一帶一路」建設金融橋樑，在服務「一帶一路」建設中推進人民幣國際化，不斷豐富人民幣產品生態圈。而在共建「一帶一路」的過程中，香港和滙豐銀行都扮演橋樑的角色，發揮自身所長協助內地企業、機構「走出去」，幫助把外資「引進」。

王冬勝相信，長遠各國民眾對人民幣接觸越多，將培養使用人民幣的習慣，從而提升對人民幣的信心。「人民幣國際化，不只是看一個國家是否用人民幣做儲備貨幣，以及貿易結算，最重要的是民眾對人民幣有沒有信心。」