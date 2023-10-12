金管局將推「轉數快」可疑識別　如有風險會發出警示

金管局在今年首9個收到涉及詐騙的銀行投訴為954宗，較去年全年總和的555宗增加72%。投訴的個案中，70%與信用卡交易有關，其餘涉及匯款交易﹑支付交易及銀行貸款。金管局指出由於金融犯罪手法層出不窮，所以一直監察有關情況及新出現的透騙手法，推出不同措施以應對最新風險，當局今日（12日）向28間零售銀行發出通告，要求銀行提供足夠資源及專家，確保銀行業在訊息共享﹑交易監察及客戶警示的三大範疇的打擊詐騙重點合作措施如期推出。



金管局指出第一個重要項目是銀行之間的訊息共享平台（FINEST）。該項目首階段已於今年6月推出，包括5間銀行具本地系統重要性認可機構，並集中於交換懷疑與詐騙相關的洗錢活動的企業訊息。當局又指出未來1至2個月內就提升銀行間訊息交換擴展至個人戶口的發展，諮詢業界及公眾。

當局又表示第二個重點項目為實時監察系統。實時監察系統的目的是加強銀行的實時監寮可疑戶口能力，並警剔騙案的潛在受害人，阻截有關騙案款項落入騙徒戶口，減少損失。目前28間零售銀行已按要求，全部實施實時詐騙監察。當局表示在下一步會要求銀行逐步加入更多資料，務求可以發現及監察更多可疑戶口及網絡，提升客戶不要轉錢入騙徒戶口，盡量在源頭堵截騙案。

至於第三個重點項目為「轉數快」可疑識別代號警示。當用戶使用「轉數快」轉帳時，若識別代號與防騙視伏器內標籤為「高危有伏」的資料脗合，會在確認交易前向用戶發出警示。FPS參與機構若為個人用戶提供即時轉帳服務及使用FPS識別代號，都必須參與向用戶提供防騙警示，將有逾40間銀行及儲值支付工具營運商參與此計劃。向機構正積極落實相關工作，預料服務將在未來2個月推出。金管局繼續與警方及業界進行宣傳教育工作。

於網絡及社交媒體發放資訊提醒市民防騙

金管局指出當局與警方已設立機制，通報雙方處理個案時留意到的最新詐騙手法，並在社交媒體平台及網站發放相關教育資訊及警示，提醒市民小心，盡量在源頭避免騙案發生。當局會持續監察各項目措施落實的成效，與各持份者保持緊密合作全方位打擊詐騙。