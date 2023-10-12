新世界沽新創建套218億　獨立財務顧問︰非常「乾淨」的離場機會

鄭家純家族持有的周大福企業日前宣布以每股9.15元全購新創建（0659）股份，較該股停牌前7.99元溢價14.5%。今次要約，周大福企業主要為買入新世界（0017）手上約六成新創建股份，一躍成為後者大股東。

新世界發展就有關要約發通告，獨立財務顧問函件指出，出售事項符合管理層的減債策略，指新世界透過利用大部份所得款項償還若干高息債務，包括但不限於回購低於面值的債券，實現降低槓桿率，並同時提升現金流和盈利，即時增強集團的財務狀況。雖然新世界在2023財政年度的整體平均債務成本為4.0%，但通過償還在當前利息較高的銀行債務以減少未來利息支出，或以當前低於面值的價格回購債券，或在適當情況下結合兩者所 帶來的收益率，均高於新創建當前約6%的盈利收益率（截至2023年6月30日），突顯出售事項的財務邏輯。

函件又認為，出售事項將為新世界提供前期現金所得款項約217億元，對集團而言是非常「乾淨」的離場機會，可即時收到一筆超過新世界發展於最後實際可行日期市值50%的款項，相當於2023財政年度自新創建收到及應收的股息的約15倍。

另外，函件指，出售事項後，新世界的業務組合將進一步精簡，並可讓貴公司專注於較高收益項目，例如其K11組合及其旗艦住 宅項目等。

新世界將於11月2日上午11時30分舉行股東特別大會（EGM），就有關交易進行表決。