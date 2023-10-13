證券及期貨專業總會反對惡劣天氣下繼續開市：不應輕視生命安全

港交所（0388）正研究在惡劣天氣下港股市場繼續開市的建議。香港證券及期貨專業總會向行政長官李家超、財政司司長陳茂波，及財政司副司長黃偉綸發公開信，指若政府在未充分完善保障人身安全的情況下，強行推出在惡劣天氣下開市的措施，該會將予以反對；又認為，延長交易時間及更改香港公眾假期，以遷就鄰近地區的交易日子無助成交增加。



總會指，作為香港工會聯合會屬會之一，同時代表著會下超過6,000名從事證券、期貨及資產管理等領域的從業人員，深知一旦這項安排實施，將直接關乎到前線從業人員的權益與安全。

總會指，雖有意見以為，在惡劣天氣下繼續開市可以促進股市的流動性，並提供機會使小部分機構投資者進行完美的對沖或結算，但這同時極大地增加了證券從業人員的安全風險。以澳門的賭場為例，即使在風暴期間也會暫停營業。實際上，香港每年因惡劣天氣而暫停交易的日子平均只有1至2天，質疑政府是否有必要因這寥寥可數的日子而進行如此重大的改革，是否能夠在成本和效益之間取得平衡。

以下為公開信全文：



自港交所行政總裁歐冠昇先生於2021年7月提出研究在惡劣天氣下港股市場繼續開市的建議以來，本會一直密切關注此議題。在2023年2月，財政司司長陳茂波先生在2023-2024年度財政預算案中提到，港交所將探討一系列旨在優化交易機制的建議，其中包括在惡劣天氣下市場繼續運作的安排。本會作為香港工會聯合會屬會之一，同時代表著會下超過6,000名從事證券、期貨及資產管理等領域的從業人員，一直致力於爭取及維護業界權益，同時提升業內人士的福祉。本會深知，一旦這項安排實施，將直接關乎到前線從業人員的權益與安全。為此，本會已透過傳媒及公共渠道，向財經事務及庫務局、勞工及福利局等政府部門傳達業界意見。本會強調，若政府在未充分完善保障人身安全的情況下，強行推出在惡劣天氣下開市的措施，本會將予以反對！

應充分完善保障人身安全的情況下，才推行在惡劣天氣下開市的措施

雖有意見以為，在惡劣天氣下繼續開市可以促進股市的流動性，並提供機會使小部分機構投資者進行完美的對沖或結算，但這同時極大地增加了證券從業人員的安全風險。以澳門的賭場為例，即使在風暴期間也會暫停營業。實際上，香港每年因惡劣天氣而暫停交易的日子平均只有1-2天，因此本會質疑政府是否有必要因這寥寥可數的日子而進行如此重大的改革，是否能夠在成本和效益之間取得平衡。

值得注意的是，政府會在氣溫過高時會發出暑熱警告，並呼籲工友休息。同樣地，賽馬會亦會在惡劣天氣下作出停賽決定。這是否反映了「做人衰過做牛做馬」?。目前，港交所在八號風球或以上、黑色暴雨警告以及極端情況下都有停市的安排。鑒於地理位置的考量，包括歐美、上海、新加坡和日本等主要股票市場相對較少受颱風影響，受影響的規模亦較小。雖然有部份前線業務人員可能希望繼續開市，因他們可以遠程辦公，但我們不能忽視其他需要親自前往辦公室工作的後勤人員。我們應該避免社會上一些冷漠的言論，不應該輕視他人的生命和安全。

或許有人會質疑，滬深兩地的證券交易所在惡劣天氣或疫情期間繼續運營，為什麼香港不能做到呢？事實上，兩地情況大相徑庭。內地的券商和銀行擁有更大的辦公空間，可以容納員工在惡劣天氣下留宿辦公，甚至曾出現在疫情期間，上海證券交易所理事長能長期留在辦公室，無需外出。但在有限土地的香港，我們是否具備相應的條件呢？香港有否已研究為什麼內地可以實行這種政策的原因呢？我們不能天真地認為，僅靠遠程辦公軟件就能輕鬆控制辦公室的電腦設備。此外，資金提存等問題亦牽涉到銀行業的複雜問題，並不容易解決。

本會早前在電視訪問中呼籲政府應確保所有相關的配套支援措施，包括銀行、交通、電腦、信息技術和保險，必須擁有充足的應對方案。同時，本會亦請政府和港交所積極與業界進行充分溝通，以探索一個能夠在不給從業人員帶來額外成本的情況下實施的解決方案。

延長交易時間及更改香港公眾假期，以遷就鄰近地區的交易日子無助成交增加

有消息指出，政府為延長交易時間及日數，正進行取消香港特定長假期的研究，以使其與附近市場保持一致，本會對此反對。首先，關於交易時間，我們為什麼不考慮效仿內地在下午3時收市？我們還需要思考，延長交易時間是否會鼓勵投資者額外投入資金？情況就像若市民的就餐時間增加，他們就會多吃一餐飯嗎？同樣地，延長交易時間是否會增加交易所和券商的成本？「磨爛蓆」並不明智。在「一國兩制」的框架下，保留內地和香港各自的獨特優勢是至關重要的。

進一步往前看，以滬倫通和美國ADR預托證券為例，是否意味著英美兩國市場也要遷就內地市場嗎？這似乎是一個不太切實際的情況。這些改動可能對各行各業和廣泛的人群產生深遠的影響，同時也會牽涉到重大的勞工及福利改動。取消復活節、佛誕、重陽節、聖誕節等節假日可能對航空業、旅遊業、飲食業、零售業等各行各業造成重大沖擊。因此，政府應充分考慮到各行業的需求和民眾的權益。

最後，本會再次敦促政府應謹慎考慮在充分完善保障人身安全的情況下，才實施在惡劣天氣下開市的措施，同時無需延長交易時間或更改香港的公眾假期，藉以增加交易日子，及改善股市成交情況。