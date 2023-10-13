安永：首三季全球IPO集資額按年下降32%　中港市場料將集體反彈

安永發佈全球IPO數據，首三季全球IPO數量按年下降5%至968宗，集資額則下降32%至1,012億美元（折合約7,894億港元）。不過安永指出，市場第三季度勢頭漸強，新股上市後股價表現較前些季有明顯改善。



本港首三季有42宗IPO上市申請。（資料圖片）

一大型分拆項目來港釋積極信號

安永指出，就亞太區IPO表現而言，市況好壞參半。今年頭九個月儘管其佔全球IPO交易份額約60%，但上市宗數和集資額，則分別比去年同期下降8%及41%。當中，內地交易所IPO宗數及集資額，分別下跌11%及40%，但仍為全球IPO最大集散地。上海證券交易所及深圳證券交易所的集資額，分別達89.28億美元及65.36億美元，續領先全球。而本港首三季則有42宗IPO，集資額約32億美元，佔全球IPO集資額約3%。

安永表示，有跡象顯示，部分有意申請A股IPO的企業，會將上市目的地轉向海外及香港市場。大中華區上市服務主管合夥人何兆烽指出，過去兩年整個亞太地區的IPO活動放緩，但隨着中國內地和香港市場的復蘇，預計地區整體將出現反彈，來港上市申請中有一大型分拆項目，目標籌集最少10億美元，亦向市場釋放正面信號。

安永表示，科技行業繼續主導全球IPO。（資料圖片）

科技行業繼續主導全球IPO

除此以外，科技行業仍繼續主導今年全球IPO活動。不過，若撇除晶片設計巨頭的IPO，整個科技行業的集資額，仍同比下降。雖然～人工智能（AI）初創企業的IPO上市，尚未有顯著增長，但已可見於上市申請之中。而工業行業，則爬升至申請IPO上市的第二位，主要是由於工業分類的大部分子行業穩定擴張。至於科技以及生物科技與健康等獨角獸IPO的宗數及集資額，則比去年同期大幅下跌逾八成。