上海市委書記陳吉寧會見滙豐主席杜嘉祺　富達國際董事長莊璦博

上海市委書記陳吉寧今天（13日）上午分別會見了滙豐（0005）主席杜嘉祺，美國富達投資董事長兼首席執行官、富達國際董事長莊璦博。

陳吉寧稱，滙豐是全球重要的銀行和金融機構，富達公司是全球資管行業龍頭企業，核心業務發展與上海城市功能定位相契合。隨着城市綠色低碳發展和產業轉型、消費升級的不斷加速，彼此之間的合作空間進一步拓展。歡迎更好發揮各自專業優勢，深度參與上海國際金融中心建設，繼續加大在滬投資布局力度，共同推動綠色金融、科技金融發展，聚焦環境、社會與治理（ESG），為企業開發推出更多專業金融產品和服務。上海將全力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，常態化聽取企業意見建議，助力企業在滬取得更好更大發展。

杜嘉祺、莊璦博分別介紹了企業在滬業務情況以及未來發展戰略規劃，並就參與上海國際金融中心、致力ESG與可持續發展投資、推動科創金融發展等談了想法建議。

杜嘉祺表示，集團對中國發展、上海發展充滿信心，將繼續加大在華投資力度。願把握中國式現代化機遇，深化在滬業務布局，開發推出新的產品，為科技型企業提供全生命周期的金融服務，助力上海綠色金融加快發展。