借殼李澤楷SPAC　MoneyHero登陸美股　獲1億美元收益助併購

特殊目的收購公司﹙SPAC﹚熱潮過去，但近日也有亮麗大刁。個人數碼理財比較平台MoneyHero成功與SPAC Bridgetown Holdings 進行業務合併，並於10月13日在美國納斯達克交易所上市。

這單刁在香港迴響不算大，但背後陣容鼎盛，皆有大孖沙、電盈（0008）主席李澤楷的身影。先講MoneyHero，這個本港首個為消費者而設的一站式金融產品比較平台，去年獲電盈以1,140萬美元入股，成為大股東。至於Bridgetown，是李澤楷旗下盈科拓展夥拍Peter Thiel成立的特殊目的收購公司，2020年10月登陸美國納斯達克上市，當時成功籌集5.5億美元(約43億港元)。Thiel 是PayPal的共同創辦人，也是Facebook的第一個外部投資者，且早早落注Spotify Technology和Airbnb等，贏得「矽谷創投天王」美名。

Bridgetown成立時揚言主要打東南亞科技、金融服務及傳媒行業，今次與MoneyHero一拍即合，「親上加親」，堪稱雙贏。公開資料顯示，在贖回約 36%的 Bridgetown公開發售股份後，MoneyHero 獲得約 1 億美元﹙約7.8億港元﹚的總收益，將用於加速有機增長（Organic Growth）並尋求潛在的併購機會，以進一步加強MoneyHero Group 在大東南亞的市場領導地位。

MoneyHero Group以股票代號MNY於Nasdaq上市交易。﹙資料圖片﹚

幕後功臣打算告退

交易前MoneyHero Group的企業價值（Enterprise Value）為2億美元，股權價值約為1.98億美元； 交易後MoneyHero 的企業價值約為 3.1 億美元，股權價值約為 2.83 億美元。公司價值水漲船高，MoneyHero和Bridgetown的投資者自然飲得杯落，其中電盈預計確認2,300萬至4,770萬元（約1.8億至3.7億港元）的公平價值增益，換言之投資MoneyHero賬面賺逾4.7倍。

隨著交易完結，也有幕後功臣打算告退。據悉，Bridgetown首席執行官和首席財務官Daniel Wong，決定於MoneyHero上市後便會離開盈科拓展，返回英國照顧家庭。Daniel Wong向來行事低調，但實為李澤楷做刁得力幫手，為盈科拓展主管公司金融、風險投資、主要兼併與收購的高級副總裁。在離開前，促成多一單靚刁，也算畫下美好句號。