以哈將爆殊死戰　中東火藥庫隨時炸開了｜伽羅華

2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭，迄今戰事仍然膠著。俄烏戰情未定，中東戰火重燃，極端組織哈馬斯突然向以色列境內發動恐怖襲擊，造成1,200多國平民及以國軍人死亡，以色列空襲加沙作為報復，迄今死近兩千人，以軍並警告很快發動大規模地面攻擊，大批巴勒斯坦難民慌忙向南撤離。

從大處看，哈馬斯恐襲確令美國推展中東和平進程受到一定挫折，但以哈殊死戰會否擴大至成第6次以阿戰爭（中東戰爭），要看以色列能否短時間內將哈馬斯連根拔起，若加沙地面戰曠日持欠，造成巴勒斯坦嚴重的人道災難，加上之前美國拜登政府及以色列內部對內塔尼亞胡政府的激進司法改革，削弱民主成份的舉措不滿，支持以色列自衛還擊的輿論風向隨時有變。

在俄烏戰事上，歐美已經全力軍援烏克蘭，美國自然不願再開闢新戰線，最好是避免介入今次以哈戰爭。美國在「福特號」航母坐鎮地中海外，再派「艾森豪號」航母趕赴當地，希望起著鎮攝伊朗、敍利亞及黎巴嫩真主黨的作用，防止戰事擴大化，因為中東火藥庫一旦炸了，原油供應鏈將被打亂，壓抑通脹的努力可能白廢，令全球陷入困境的高利率將居高難下。

以巴衝突：以色列呼籲加沙北部超過100萬平民在24小時內向南遷移，10月13日，巴勒斯坦人逃離家園，前往加沙地帶南部。（Reuters）

地中海布置雙航母 鎮攝伊敍黎三國

近月在美國積極斡旋下，包括沙特阿拉伯、巴林及阿聯酋等阿拉伯國家正與以色列商討關係正常化的可行性，這讓剛於今年3月與沙特恢復建交的伊朗憂心仲仲，沙特是遜尼派的領導大國，能與水火不容的什葉派國家伊朗共存，自然也有機會與猶太以色列達成睦鄰協議，但阿拉伯國家傾向將巴勒斯坦人問題放進談判議程，雖然未給出實質方案，但今次恐襲無疑會推遲沙以關係正常化的進度。

中東一直是全球最高危的火藥庫之一，自1948年以色列立國以來，以色列與埃及、敘利亞及伊拉克等周邊阿拉伯國家的戰火不斷，以阿雙方共打了5場閃電戰，至今衝突尚未平息。1973年10月6日由埃及和敍利亞領導阿拉伯聯軍向以色列發動第4次以阿戰爭，又稱贖罪日戰爭（Yom Kippur War），最後以色列以少勝多，但哈馬斯在50年後同日發動恐襲，結果令人大跌眼鏡，以色列情報機關摩薩德反恐戰績名滿天下，為何哈馬斯能成功以「土法」施襲，這與內塔尼亞胡政府啟動極端的司法改革、造成以色列內部嚴重撕裂有一定關係。

《經濟學人》（The Economist）撰文分析以色列情報機關未能預警恐襲的原因，一是情報收集失靈，另一種是評估及解釋情報失誤。從事後看來，以色列的確收集到一些關於哈馬斯在以加接壤邊境大規模軍事集結的訊息，但這些訊息被政府高層誤解或忽視，導致錯誤評估哈馬斯的意圖。

以國民調逾半認為內塔尼亞胡戰後需辭職

在恐襲發生後，周四（12日）一項由Dialog Center向620名以色列人訪問的調查顯示，86%受訪者稱（包括79%執政聯盟支持者）哈馬斯恐襲成功是該國領導層的失敗，另外，94%受訪者認為政府必須承擔一些責任，超過75%表示政府更需承擔大部分責任。

民調的重點是，超過一半（56%）認為總理內塔尼亞胡必須在戰爭結束後辭職，當中包括28%支持聯盟的選民，52%還預計國防部長Yoav Gallant辭職。

不單以色列內部對內塔尼亞胡的執政聯盟誤判有關哈馬斯情報感到不滿，美國民主黨對以色列激進政府衍生的問題同樣出現分歧。今年3月蓋洛普（Gallup）公布一項民調，49%的民主黨人表示，他們更同情這場衝突中的巴勒斯坦人，只有38%的對以色列人寄與同情，扭轉了之前幾次對以色列人更為同情的民調結果。

相比下，至於傳統保守的共和黨人及中間派的無黨派人士，分別有78%及49%同情以色列人，兩者比例都較民主黨支持者為高，所以道義上，拜登政府必定會堅定支持其長期盟友以色列，但臨近美國大選，以及美國仍有意推動以色列與部分阿拉伯國家的睦鄰協議，美國不可能不顧慮巴勒斯坦如今所處的人道災難。

以色列總理內塔尼亞胡2023年9月27日在位於耶路撒冷的總理辦公室出席每週內閣會議。（Reuters）

右翼政府擬迫使巴人棄家園 惹眾怒

外界稱內塔尼亞胡的執政聯盟是以色列史上最右翼的政府，去年11月他領導的利庫德集團在大選獲勝，他與兩個極端民族主義的政黨組成執政聯盟，變相將控制國家大權交與國家安全部長Itamar Ben-Gvir及財政部長Bezalei Smotrich，Smotrich在國防工作更扮演特殊角色，提出要迫使巴勒斯人離開約旦河西岸的家園的瘋狂想法，扼殺巴人獨立建國的希望，用他說的話，就是「鼓勵」巴人搬遷到其他阿拉伯國家如約旦，言論惹來國際強烈批評。

目前約旦河西岸有350萬人，四成領土在巴勒斯坦權力機構控制之下，相比哈馬斯，巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯是國際承認的巴人唯一代表，但在以色列長期壓迫下，溫和派在巴人社會、特別是年青族群沒有太大認受性，一直以消滅以色列為政綱的哈馬斯反而受到支持。

對西方來說，解決巴勒斯坦人問題必須建基於以巴能夠共存的原則上，但如今哈馬斯已走上不歸路，能夠被西方視為巴人唯一合法代表的阿巴斯卻沒有相應的影響力，即使以色列換上走中間路線的政黨，但何人能代表巴人談判正是問題所在。

以巴能否共存，與中東的政治穩定有密切關係，哈馬斯無差別殺害平民雖然讓左派暫時噤聲，但同樣激進的內塔尼亞胡政府亦不得民心，就算成功清剿哈馬斯恐怖組織，但極端軍事活動不會停止，意味以巴問題一時間難有解決良方。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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