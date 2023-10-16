法拉利接受美國市場以虛擬貨幣買車　稱下年拓展至歐洲

意大利跑車生產商法拉利首席營銷和商業主管Enrico Galliera表示，公司已在美國市場接受虛擬貨幣支付，並正考慮明年首季拓展至歐洲，再擴展到其他合法接受虛擬貨幣的地區，以回應市場和經銷商需求。



據《路透》報道，法拉利已與大型虛擬貨幣支付處理器BitPay合作，並在美國市場初步接受比特幣、以太幣和USDC等虛擬貨幣支付。Galliera表示，如今使用虛擬貨幣的客戶越來越多，部份是以虛擬貨幣起家的年輕投資者，部份則是希望分散投資的傳統投資者。

未有透露預計銷售量

Galliera指，使用虛擬貨幣可減少碳足跡，並能實施2030年在碳中和的目標。但他未有透露法拉利預計會以虛擬貨幣銷售多少輛汽車，僅指公司訂單組合強勁，到2025年都已滿額。而法拉利去年在全球銷售1.32萬輛汽車，車型售價由20萬（165萬港元）至200萬（1,646萬港元）歐元。

目前歐洲、中東和非洲（EMEA）是法拉利最大的地區，今年上半年佔其汽車總出貨量的46%。至於包括美國在內的美洲地區，今年上半年則售賣了1,800多輛汽車。

事實上，美國電動車生產商Tesla就曾於2021年，接受比特幣作為支付方式，但後來指考慮到環境因素，決定終止計劃。