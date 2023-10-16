內地傳將逐步推行微博「大V」實名制　股價插逾5%

內地風傳，全網自媒體將逐步實施前台實名制，即微博（9898）等平台上獲得個人認證，擁有眾多粉絲的「大V」真實姓名，將在頁面前段展示。網傳10月底之前，100萬粉絲的自媒體帳號前台，展示真實姓名；至12月份，50萬粉絲的自媒體帳號前台，展示真實姓名；而10萬粉絲的自媒體帳號，在後台完成身份實名認證後，會在前台展示職業資訊。公佈此消息的洪榕則為新浪微博「大V」，同時擔任上海浦東工商聯副主席，任教於上海交通大學、上海財經大學等院校。



洪榕原博文顯示如上。（微博截圖）

內地網民對此反應激烈，話題一度衝至熱搜第一名。結合此前已經實行的IP地址公開措施，網民反對聲音主要包括：其一，微博用戶中女性高於男性，公佈大量女性真實姓名與地址，對個人安全存在極大隱憂；其二，時政、財經、偵查、維權等自媒體博主，或將不敢開口；其三，個人隱私生活興趣將遭廣泛暴露，進一步限制隱私空間。

而支持的觀點卻認為，前台實名制或將有效減少網絡暴力，但亦有網民表示此前以公佈IP地址，試圖減少暴力的情形，卻反孳生「地圖炮」等更加激烈衝突。

微博現任CEO王高飛以非實名賬號表示，醫療、財經行業或最受影響

微博現任CEO王高飛疑亦擁非實名賬號

而新浪微博現任CEO王高飛，已知亦或至少存在兩個賬號。其一為實名賬號「王高飛」；其二名為「來去之間」。「來去之間」賬號分別於今日（16日）引用稱「每個人都可以選擇自己實名或匿名的權利」隨即發問，表示選擇了匿名，將以不能進入公域場景為代價，能否接受，疑發表自身看法。

今日微博低開97.95元，現價報94.4元，跌5.03%，當前成交額僅84.92萬元。