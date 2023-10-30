張松橋現身「鬼佬福臨門」　拆DaDomenico成富豪飯堂之謎｜珍姬蜜

近年內房處於低谷，中渝置地（1224）老闆、有「重慶李嘉誠」之稱的富商張松橋，在港也漸趨低調。有說佢近年活躍於英國，周不時現身倫敦，皆因中渝置地喺倫敦高尚住宅區Notting Hill「插旗」發展。唔單止起豪宅，仲有五星級酒店，準備喺英國「大展拳腳」。

不過，小珍日前就喺有「鬼佬福臨門」之稱嘅意大利餐廳Da Domenico，撞到張松橋出席友人嘅生日聚餐。小珍見到佢精神奕奕，心情不俗。

張松橋當晚與同行友人十幾人，齊齊坐喺VIP房，享用美酒佳餚，大家有講有笑，場面輕鬆愉快。小珍所見，佢對當晚菜單十分緊張，聚餐途中亦由房間走去廚房外面，同侍應親自打點，毫無架子，看來是熟客仔。

張松橋是重慶首富，為中渝置地主席。（資料圖片）

大劉及賭王均是常客

Da Domenico叫得「鬼佬福臨門」，嚟用膳嘅客人都係城中富豪，張松橋老友「大劉」劉鑾雄亦係其中一位熟客。提起大劉，又令小珍記起2008年，發生喺仍在舊址的Da Domenico嘅一單趣事。

話說當年，劉太「甘比」陳凱韻誕下大女劉秀樺後，大劉前女友呂麗君曾出公開信，稱不知誰是女嬰父親。大劉未有即時發聲，但事件發酵期間，曾到Da Domenico食晚飯。當晚吸引大批記者到Da Domenico守候大劉。無獨有偶，已故「賭王」何鴻燊一家人亦到Da Domenico食飯。

賭王飯後同門外守候嘅記者講，自己恭喜大劉添得一位「萬金」（原話：香港添丁好平常， 人哋生嘅就係千金，佢而家就萬金。），直接幫大劉「承認」誕女。之後仲風趣地同記者講，諗住幫記者問吓大劉幾時為「萬金」擺滿月。

劉鑾雄（大劉）早年亦愛到Da Domenico食飯。（IG：@kimbeechan_official）

靚食材水準穩定 成富豪飯堂關鍵

福臨門能夠成為富豪飯堂，全因製作功夫菜及鮑蔘等名貴菜式了得。再加上，福臨門對客人十分上心，酒樓嘅員工包括代客泊車，同門口報紙檔阿姐，每次見到客人都主動打招呼。

但唔好以為「鬼佬福臨門」Da Domenico有同樣服務，雖然幫襯嘅客人星光熠熠，但查實Da Domenico，門口無大招牌，非常低調。餐廳內冇奢華裝修，餐廳員工亦唔多，少中式餐廳員工同你熱情打招呼的氛圍！能夠吸引城中富豪，靠嘅係長期保持平穩高水準嘅美食。

紅蝦意粉為Da Domenico的招牌菜。（網上圖片）

常見嘅Burrata，喺Da Domenico一啲都唔普通。奶味香濃幼滑流心嘅Burrata，配上清甜無草青味嘅蕃茄仔，令人回味。招牌菜紅蝦意粉賣相一般，但索價逾千元仍是每枱客人必點菜式。全因用上由羅馬直送嘅紅蝦，意粉掛上蝦頭內嘅蝦膏同蝦油所混合嘅濃蝦汁，彷似食到喺意大利小島嘅小餐館味道，非其他米芝蓮餐廳可媲美。