阿里JUMPSTARTER 30強角逐100萬元現金獎　入圍本地薑佔六成

阿里巴巴（9988）今日（16日）宣佈，第六屆阿里巴巴創業者基金／滙豐JUMPSTARTER 2023 環球創業比賽（下稱「JUMPSTARTER 2023」）已誕生30強隊伍，總決賽將於11月16至17日，在香港文化中心海旁舉行。各隊伍將角逐合計100萬元現金獎。



本港共有17初創入圍 佔整體57%

阿里公佈稱，此次比賽收到來自全球85個國家地區逾1,000份申請，比賽涉及8大範疇，今次大會更特別新增WEB3.0、生物科技、工業4.0等新範疇。而入圍30強的隊伍中，大部分集中在先進科技、人工智能及數據、機械人技術、可持續發展、生物科技/生命科學及醫療保健，JUMPSTARTER 2023 評審團認為，此類產業正引領初創市場發展。

以地區計，有17間本港隊伍入圍，佔整體57%；內地隊伍有5間入圍，佔整體17%，新加坡隊伍有3間入圍，佔10%，值得一提的是，如加納及以色列等較特別市場亦有企業入圍。

周駱美琪表示，高息環境對科創企業造成極大挑戰。（鄭文玥攝）

周駱美琪：未來資金非常充裕

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪表示，疫情過後的最大挑戰是全球經濟情況，高息環境及地緣政治的影響，因此全球初創企業面臨融資困難的處境。但當被問到預期未來一年至年半，香港科創環境如何時，她則表示政府已經推出了一籃子計劃，提供資金支持，且港深將加強合作。因此她認為就香港科創發展而言，「未來資金非常之充裕，未來趨勢非常之樂觀」。

而滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯則稱，香港創科生態圈發展日趨蓬勃，初創和科技企業可充分把握自身優勢，並善用香港在大灣區的策略性定位，乘勢而上。

方嘯稱「Tech by the harbour」可將科創帶入社區，開啟大眾創新思維。（鄭文玥攝）

「Tech by the harbour」推《魷魚遊戲》體驗版

除卻賽事，11月18至19日，尖沙咀海傍還將開展一系列名為「JUMPSTARTER 2023 Tech by the harbour」大型線下科創活動，為期兩周。活動包括科技展覽、視覺藝術等形式，期間將推出阿里投資的全球首創VR版《魷魚遊戲》體驗版，並上演全港最大型機械人表演。阿里稱，將會展出9種不同類型超過80個機械人。方嘯表示，此類活動可吸引家長帶領小朋友參與，培養興趣，並表示「創科的背後是搶人才」。