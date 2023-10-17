花旗分析師出差後報銷餐飲費被揭攜眷同行　遭解僱後圖入稟遭駁回

花旗一名僱員因為攜同伴侶出差，購買二人份量餐飲後向公司報銷全額餐飲津貼後遭到解僱。僱員不服於東倫敦就業法庭提告，被法庭駁回，法庭亦判花旗勝訴。



據英國傳媒報道，時任花旗高級分析師的Szablocs Fekete於2022年前往阿姆斯特丹出差3日，出差後向該行提交膳食費用報銷遭到解僱。Szablocs Fekete不服並起訴該行指對方不公平及錯誤解僱。

被指餐點屬二人份量

報道引述法庭文件指出，從2015年於花旗工作的Szablocs Fekete去年前往荷蘭出差時，與非花旗員工的伴侶同行，並於同年7月底向該行提交出差費報銷，稱相關金額為每日指定的100歐元津貼上限之內，可是其相關費用報銷申請卻遭一名該行高級經理拒絕，認為收據上的餐點是二人份量。當時Szablocs Fekete回覆指出是獨自出差，並喝了2杯咖啡，因咖啡份量細。這名高級經理再提出質疑，指出收據上似乎有2件三文治﹑2杯咖啡及另1杯飲品，又問及對方是否想指出以上所有食物皆由其本人享用。

相對嘈吵混亂的都市，很多居民寧願要一個沒有遊客的阿姆斯特丹。（Getty Images）

不斷強調其報銷費用在申請上限範圍內

Szablocs Fekete進一步回覆指出，當日並無食早餐，只在早上喝過咖啡，午餐時在餐廳進食1份三文治﹑喝1杯飲品及再帶1杯咖啡返回辦公室。下午時進食第2份三文治作晚餐，及補充相關金額在100歐元出差津貼範圍內。經理再次查詢後，Szablocs Fekete強調所有費用均在申請津貼範圍內，更反問對方憂慮何在，又指出不認為要證明其飲食習慣。

至去年8月初時高級經理將Szablocs Fekete提交的報銷費用申請，呈上花旗操守部門，及任命一名內部調查員與當月舉行的Szablocs Fekete會議進行對質。當時Szablocs Fekete否認與伴侶一同享用飲點。至當月底Szablocs Fekete證實出差時部份餐點由其伴侶享用。花旗同年10月發表調查結論，認為Szablocs Fekete違反了公司的費用管理政策，並在內部調查中撒謊。該行及後於11月舉行紀律聆訊，以嚴重不當行為為由解僱他。

法庭最終也裁定Szablocs Fekete敗訴，指花旗銀行有權解僱對方，並表示此案「與所涉金額無關」。法官在裁決中表示，費用報告可能提交有誤，但被告花旗以虛假陳述指控為由作出解僱，是屬於一名負責任僱主的合理回應範圍。

法官又指出，即使費用報銷是在誤解下提出，原告Szablocs Fekete有義務第一時間承認，並糾正情況；同時認同花旗應該對其員工有誠信（commitment to honesty）的要求。