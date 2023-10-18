聯匯40年｜港經濟吹淡風　港息照跟美息趨升　特首智囊倡研Plan B

香港聯繫匯率至今實施40周年，金管局總裁余偉文發文指香港面對高息之苦，聯匯並非最關鍵原因，強調無意也無需改變制度。話雖如此，特首政策組專家組成員、科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴受訪時指出，聯匯推出至今港美經濟關聯性已有所改變，經濟周期並不一致，現時加息時值香港經濟未明朗，但高息並不利經濟。同時，美元已被「武器化」，成為美國對外制裁工具，故此聯匯需要有「Plan B」，他建議港元應和美元以外貨幣例如人民幣掛鉤，以減低相關風險。



雷鼎鳴表示，聯匯推出至今港美經濟關聯性已有所改變，經濟周期並不一致，現時加息時值香港經濟未明朗。﹙資料圖片﹚

1年期港元拆息「追過龍」 高於美息

美國9月通脹數據跌幅未如預期，市場對於聯儲局年尾再度加息1次預期升溫，港元拆息近期持續高企，今日並全線上揚，當中與樓按相關的1個月拆息連升第2日，按日升8.18點子至5.0172厘，同期美元拆息（SOFR）最新報5.3335厘，相差拉近至0.3163厘。

余偉文提及，港息升幅低於美息，並以最優惠利率（P）息為例，今輪加息周期至今升幅不足一厘。不過，如果用另一個指標，即銀行同業拆息，市場資金成本升幅著實不少。例如，供樓按息計，低息時期實際息率低至1.44厘（H+1.3%），目前由於拆息高企，已改以封頂息為實際利率，而P已升至5.875厘，滙豐近期並調整至P-1.75%，實際利率高達4.125厘，以貸款額100萬元計算，每月利息累計增幅近3厘。

至於與企業融資利息，市面也多參考中長線港元拆息（H），而非P息。昨日﹙17日﹚3個月拆息升6.58點子至5.29208厘，僅低於同期美息SOFR 0.10472厘，6個月升3.2點子至5.35232厘，與美息距離拉近至0.09568厘，而12個月升1.3點子至5.48929厘，已出現「追過龍」現象，高於美息0.08569厘。

12個月港元拆息升1.3點子至5.48929厘，已出現「追過龍」現象，高於美息0.08569厘。

40年前港美經濟關係密切但今非昔比

事實上，有「聯匯之父」之稱的祈連活（John Greenwood）去年受訪時明言，香港為維護聯繫匯率，需要面對借貸利率急升，承受對經濟產生的成本，但相較之下，考慮到放棄聯匯引起港元匯率波動，從而引起對本地資產價格、進口成本和資本市場的影響，祈連活相信香港當局會容忍港息上升至維持聯匯所需要的水平。

雷鼎鳴在接受《香港01》訪問時表示，聯繫匯率制度自1983年實施，當年選擇與美元掛鉤做法正確，因為當時美國為香港主要工業產品出口國，經濟關係密切，且對香港影響力大，美國經濟暢旺時能夠帶動需求從而利好港經濟。

雷鼎鳴表示，聯匯需要「Plan B」，建議港元應和美元以外貨幣例如人民幣掛鉤，以減低相關風險。﹙資料圖片﹚

美元已被「武器化」

但時至40年後的今日，他指出，兩地關係已有所改變，經濟關聯性小了，港美兩地經濟周期並不同步，美國加息時值香港經濟未明朗，高息不利經濟，貸款人士包括供樓一族及企業更是首當其衝，高息也成為近期拖累港樓價下跌其中一個因素，市民寧願將錢存放於銀行賺取高息，而減少其他方面投資類如置業。

雷鼎鳴認為，美國貨幣政策近年較為「混亂」，早年因為「狂印銀紙」推行量化寬鬆貨幣政策，導致通脹及負債問題，需要由去年起加息壓抑通脹，加息步伐快速為國際金融市場帶來波動。與此同時，地緣政治近年有所升溫，美元被武器化，成為美國制裁工具。

他指出，兩地貨幣掛鉤前提為雙方關係良好，但目前情況並非如此。而事實上，美國制裁俄羅斯後，不少國家包括中國開始逐步去美元化，例如減少美元作為國家儲備佔比，而香港仍然持有大量美元資產。

雷鼎鳴相信，人民幣未來有能力可以取代美元，成為國際主要貨幣。

人民幣有能力可以取代美元

雷鼎鳴建議，香港聯滙制度需要「Plan B」，做好後備方案隨時在有需要時使用，即和美元以外貨幣掛鉤。他認為，港元長遠仍需要和其他貨幣掛鉤，以減低因資金自由流出流入而對匯率帶來的波動，問題是和什麼貨幣掛鉤。這方面可以考慮三點，包括兩地經濟周期需要較為接近，外交關係良好，以及具備較為穩定的貨幣政策，而人民幣便符合這些條件。

他又相信，人民幣未來有能力可以取代美元，成為國際主要貨幣，但首要條件是需要加大離岸人民幣流通量，因長年的貿易盈餘，即出口收入多於進口支出，而導致人民幣在境外流通量不高，與美國情況相反。