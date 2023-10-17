JPEX案｜科大商學院調查　事件後逾4成受訪者表示無意持虛擬資產

科大商學院今天（17日）發布有關虛擬資產投資取態的公眾意見調查結果。調查發現，9月中發生加密貨幣平台涉嫌金融詐騙事件後，41%的香港人表示無意持有任何種類的虛擬資產，比例較事件之前增加12個百分點。



此為科大商學院今天發布的調查所得的重要結果之一。該調查分為兩階段進行，旨在就包括投資經驗及意向，以及監管措施等虛擬資產相關題目，了解香港市民的意見。調查發現，事件發生後，約兩成受訪者表示未來有意持有虛擬資產，較事件之前減少五個百分點。

首階段調查於2023 年4 月24 日至5 月23 日進行，訪問了逾 5,700 名成年市民。為了重新評估市民在事件發生後的看法， 科大商學院於9 月28 日至10 月20 日進行為期三周的第二階段調查，截至10 月5 日已訪問2,200 名市民。

有關虛擬資產監管方面，事件發生後，約 57% 的受訪者表示知悉香港監管當局將要求虛擬資產服務提供者（包括加密貨幣交易所），需要取得牌照才可以在香港營運，較事件前增加 15個百分點。

在兩階段調查中，均有逾半數受訪者表示同意「在香港持牌交易所交易的虛擬資產是經過監管機構批准」的說法，顯示大眾對相關情況抱有誤解。