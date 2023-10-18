佳兆業提交境外債權初步重組方案　料未來還境外債現金750億人幣

佳兆業（1638）發公告，指出已就境外債務向債權人小組提呈初步重組方案，其中包括將有債務轉為股份降槓桿計劃﹑將剩餘現有債務兌換為新票據，以及將若干資產處置所得淨款，如一系列舊改項目作為償還新票據的額外資金來源。



公司指出仍在與債權人小組溝通，並與債權人小組之間尚未就境外重組條款達成最終協議。對於公司提案包含的某些條款，債權人小組表示並不支持，但預期將繼續與債權人小組進行積極及建設性對話，及保持積極良好勢頭，以及在切實可行情況下盡快落實重組方案條款。

公司又指出由目前土儲開發項目及尚未轉化為土儲的舊改項目，於2023至2033年產生累計應佔槓桿自由現金流總額，預料為750億至900億元人民幣，而逐步處置投資物業及自持物業產生的現金流淨額為60億至70億元人民幣。包括物業管理及酒店管理在內的其他業務部門預計將產生10億至20億元人民幣淨收入。償還境內債本息及其他財務擔保後，料可以用作償還境外債的現金約600億至750億元人民幣。

截至去年底公司境內有息債及境外有息債，分別為506億元人民幣及123億美元。就合營企業及聯營公司負債提供的財務擔保約為238億元人民幣，及對附屬公司﹑合營企業及聯營公司境內負債提供的財務擔保約為210億元人民幣。