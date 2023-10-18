NVIDIA對華芯片出口再遭限　騰訊百度稱「囤貨充足」　股價低走

美國宣稱將繼續對芯片出口予以限制，其中NVIDIA英偉達（美股：NVDA）為中國市場設計的A800和H800芯片，將遭受更嚴格的控制。內媒消息指，已向內地多家廠商求證，其均反映在月初已提前知悉消息並開展囤貨，騰訊（0700）、百度（9888）等廠商表示目前「囤貨充足」。



NVIDIA昨日盤中曾低見424.8美元，重挫約8%，盤後現報434.8美元跌逾1%；今日騰訊低開300.2元，現價跌破300元大關至298.2元，跌約1.3%；百度低開117.2元，現價115元，跌逾3.6%。



對此消息，NVIDIA回應相關媒體稱，將遵守所有適用的法規，同時努力提供支援不同行業的數千種應用產品。鑒於全球對其產品的需求，公司預計新的限制規定短期內，不會對財務業績產生實質性影響。去年此時，美國曾對出口中國的AI晶片實施頻寬速率限制，涉及NVIDIA A100和H100晶片，公司其後對華企業提供替代版本A800和H800。有中國電腦製造商透露，H800在各方面與世界其他地方銷售的H100晶片完全相同，只是傳輸速率降低至每秒400GB。

儘管如此，據公司截至7月底季度財報顯示，公司季度淨利潤按年飆升422%至創紀錄的67億美元，收入按年激增171%至135億美元，或受惠於今年的人工智能熱潮。