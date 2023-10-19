Tesla季績多項遜預期　兼馬斯克潑Cybertruck冷水　股價挫近半成

Tesla特斯拉（美股：TSLA）披露今年第三季度業績，收入按年升9%至233.5 億美元，不及241億美元的預期。淨利18.5億美元，按年減43.9%；每股盈利0.66美元不抵0.73美元的預期。毛利率由去年同期的25.1%，降至二季度的18.2%後再向下行，三季度降至17.9%，為超過四年以來的低點，據悉這是自 2019 年以來，Tesla營收和獲利首度一併低於市場預期。



Tesla前收跌近4.8%報242.7美元（18日），盤後現挫4.2%低至232.4美元。



馬斯克潑冷水 Cybertruck稱「淡化投資者期望」

Tesla指已在德州工廠試生產電動皮卡Cybertruck，年產量12.5萬輛，首批將於11月30日首次交付並舉辦相關儀式。據悉目前已有100萬人預訂Cybertruck， 2025年或可生產25萬輛。然而公司CEO馬斯克（Elon Mask）在電話會議指，儘管這是很棒的產品，但該款車需要12至18個月方可貢獻正向現金流，稱「只是想淡化投資者對 Cybertruck 的期望」。

公司CEO馬斯克指，需要12至18個月方可貢獻正向現金流。（資料圖片）

毛利率大跌受累於車輛減價

據悉此次第三季度毛利率大跌原因，為Tesla車輛定價的一度下調，其7月已下調中國現貨新車Model S / Model X 售價，較訂購售價低4%，9月中美再對此車型同步減價。公司預期，2023年全年目標生產180萬輛電動車，以保持領先於 50% 的長期複合年增長率

公司業績報告指，仍將致力於降低車輛成本，期內每輛車銷售成本已跌至3.75萬美元。此外，還將致力於深耕AI領域，已把AI運算訓練的規模擴增一倍以上，以滿足不斷擴增的資料庫和 Optimus 機器人計畫的需求。公司期內研發費用從去年同期7.33億美元升至11.6 億美元。