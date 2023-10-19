渣打加定期存款息　3個月及半年期加至4.5厘看齊其他三大行

美國9月通脹跌幅未如預期，市場對聯儲局年尾再度加息預期升溫。今日（19日）港元拆息雖然有所回落，但仍高企，3個月以上拆息仍全線高於5厘。港銀上調存息搶存款潮持續，繼上周滙豐上調3個月港元定期存款年利率至4.5厘後，中銀及銀行也於周一（16日）跟隨上調，今日渣打也上調，並同時上調6個月存息至同樣水平。至此，四大行3個月及6個月定存息劃一為4.5厘，起存額均僅為1萬元。



中小行3個月存息已加至5厘

渣打在網站上更新存息，3個月上調0.4厘至4.5厘，6個月上調0.2厘至4.5厘，而1年期仍維持於3.4厘，與恒生一致，恒生並有推出4個月定存息4.5厘優惠。

有中小行也跟隨大行上調存息，全港來看目前3個月定存息最高已升至5厘。創興近日加至5厘，屬於全新客戶優惠，起存額為50萬元，同時，花旗銀行私人客戶業務戶口新客戶以5萬港元或以上開立港元定存，並持有指定產品結存 ，3個月定存也可享特惠年利率5厘。

至於6個月及1年期定存息，目前全港最高均為富邦銀行的4.8厘，富邦銀行個人銀行客戶經Fubon+手機應用程式開立定存即可享有優惠，起存額為50萬元。