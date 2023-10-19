香港9月失業率維持2.8%　總就業人數增5800人

統計處發表的最新勞動人口統計數字（即今年7月至9月的臨時數字），經季節性調整的失業率為2.8%，與6月至8月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1%的水平。



與今年6月至8月比較，在7月至9月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由6月至8月的3,714,500人，上升至7月至9月的3,720,300人，增加約5,800人。同期的總勞動人口亦由3,826,600人上升至3,834,300人，增加約7,700人。

失業人數（不經季節性調整）由今年6月至8月的112,100人上升至7月至9月的114,000人，增加約1,900人。同期的就業不足人數則由38,900人下跌至37,900人，減少約1,000人。

就業不足率維持1%

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「7月至9月經季節性調整的失業率維持在2.8%的低水平，與6月至8月相同。就業不足率亦維持在1%不變。勞動人口及總就業人數均進一步上升，分別增加7,700人和5,800人至3,834,300人和3,720,300人。失業人數保持在114,000人的低水平。」

展望將來，孫玉菡說：「與消費和旅遊相關活動的持續增長將會繼續支持勞工市場。」