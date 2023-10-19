證監廉署會財局首聯合行動　2上市公司涉虛構企業交易　拘3人

證監會、廉政公署與會財局首次採取三方聯合行動，涉及兩家香港上市公司，涉嫌虛構企業交易總值1.93億港元（約1.7756億元人民幣）。證監會與廉署早前在一項打擊涉嫌「唱高散貨」集團的聯合行動中，發現該等懷疑虛構交易。由於調查仍在進行，證監會、廉署與會財局現階段均不會作進一步評論。



三家機構聯合搜查了共16個處所。廉署在聯合行動中拘捕3名人士，包括1名上市公司執行董事，涉嫌觸犯《防止賄賂條例》下的代理人使用文件意圖欺騙其主事人的罪行。

調查發現，兩家在香港聯合交易所有限公司上市的公司，其管理層涉嫌於2018年5月至2021年12月期間，與「唱高散貨」集團成員串謀虛構該兩家公司曾與多間香港及中國內地的公司進行多項企業交易，導致該兩家公司的收益被誇大8,390萬元（約7,720萬元人民幣），以及虛報資產總值1.092億元（約1.005億元人民幣）。上述誇大收益及虛報資產的行為可能引致該兩家上市公司的中期業績及╱或年報披露了虛假或具誤導性的資料。

證監會、廉署與會財局採取這次聯合行動，分別針對涉嫌企業欺詐和失當行為、代理人使用文件意圖欺騙其主事人的貪污罪行，以及與上述懷疑虛構交易相關的核數師失當行為。

證監會法規執行部執行董事魏弘福（Mr Christopher Wilson）表示：「上市公司董事受託就真實準確的財務披露作出規管，這是本港資本市場的基石。這次三方聯合行動，也是本會與會財局的首次聯合行動，凸顯了我們向濫用信任、欺詐投資者的人士追究責任的共同決心。與廉署及會財局的合作使我們能夠匯集資源、專業知識和情報，迅速採取執法行動，打擊損害市場廉潔穩健和削弱投資者信心的個人和腐敗的公司行為。」

證監會感激中證監就打擊跨境違法違規提供支持

魏弘福補充指：「我們對中國證券監督管理委員會在打擊跨境違法違規行為給予的大力支持和協助表示感謝。」

副廉政專員兼廉署執行處首長丘樹春表示：「是次三方聯合行動正好展現我們維護廉潔金融市場的共同目標。廉署會繼續與證監會及會財局等金融監管機構緊密合作，打擊涉及上市公司的貪污罪行、非法活動及失當行為，並以行之有效的執法、預防及教育的「三管齊下」策略，繼續與各監管機構致力提昇公司誠信管治及專業水平，維護本港公平營商環境及廉潔國際金融中心地位，並鞏固各持份者對金融體系的信心。」

會財局署任行政總裁賴翠碧表示：「聯合行動充分顯示會財局竭盡所能，以確保香港財務匯報及審計質素和公信力的決心。在中國内地與香港的金融市場唇齒相依下，兩地監管機構透過加強跨境合作，以達致更有效監管。此舉對金融市場產生積極效果，加強金融市場的堅韌性、保障投資者利益、鞏固公眾對財務匯報質素的信心，及維持香港的國際金融中心地位。」