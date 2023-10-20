美債息狂飆預示危機降臨？　專家拆解背後原因　料仍有上升空間

美國國債孳息率近期持續攀升，10年期國債孳息率昨日（10月19日）突破4.9厘，30年長更升破5厘，雙雙破2007年以來新高。中港股市持續偏弱，美國加息以來，低風險的高息定存受到市場青睞，有專家表示，短期內美國國債孳息率仍有繼續上行的風險，首選較為短期的如2年期美債，孳息率有升至逾5厘，相較市面一般定存具備吸引力。



美國國債孳息率近期持續攀升，10年期國債孳息率今日（10月19日）突破4.9厘，創2007年以來新高。（路透社）

美債息抽升，惹來市場關注。截至昨日﹙20日﹚下午6點，10年期美國國債孳息率報4.9599，為2007年6月以來最高，而30年長債息報5.0492厘，為2007年7月以來最高。

至於較為短期的美債，2年期債息報5.2442厘，更破2006年6月以來新高，5年期報4.9684厘，為2007年7月以來新高。

雷志海則認為，美國政府赤字問題加劇，需要提升發債令供應增加，以及聯儲局去年以來縮表拋售國債則令需求減少，美債價格受壓令孳息率上升。

美債息上升過往均伴隨大事件

翻查資料，以往美國10年期國債孳息率上升都伴隨大事件，包括1987年股災，今次又是否預示大事件來臨？

安柏環球金融集團投資總監雷志海則認為，股債表現未必有必然因果影響關係，美國國債孳息率上升主要由於美國政府赤字問題加劇，需要提升發債令供應增加，以及聯儲局去年以來縮表拋售國債則令需求減少，美債價格受壓令孳息率上升，並非因近期有任何石破天驚事件而導致，最近的以巴衝突也未見為避險工具金價帶來上升空間。

景順董事總經理兼亞太區固定收益主管黃嘉誠表示，近期美國國債孳息率上升，原因包括市場對美國更高的經濟增長及息口政策預期。美國上半年經濟增長大幅超過預期，就業市場持續火熱。聯儲局的9月預測中大幅上調經濟預期並且降低對失業率的預測，並不斷強調打擊通脹，維持利率更長時間內保持高位，令市場人士重新評估。

黃嘉誠（左二）表示，由於影響美國國債孳息率的不明朗因素依然存在，短期內孳息率仍有繼續上行的風險。

景順黃嘉誠：短期內孳息率仍有上行風險

一般來說，市場預期息口向上，債券孳息率也會上升，而價格則會下跌。黃嘉誠表示，美國通脹仍遠高於聯儲局的目標， 核心通脹仍處於相對高水平，而石油價格近期上漲也帶來壓力， 令國債孳息率失去下行動力。同時，國際評級機構下調美國主權評級，外圍因素方面，英國通脹高企令其國債孳息率大幅上行， 日本央行在今年宣布放寬10年期日本國債的交易範圍至1%後，10年期日本國債的孳息率大幅上升，均對美債造成了壓力。

至於美國債息未來展望，黃嘉誠表示，由於影響美國國債孳息率的不明朗因素依然存在，短期內孳息率仍有繼續上行的風險，不過目前的國債孳息率已為長線投資者提供了具吸引力的機會。隨著聯儲局逐步接近加息周期尾聲，而長債息率波幅下降，預計資金會逐步轉向中長期的債券 。

雷志海表示，如果想投資美債，可以首選較為短期的如2年期美債，孳息率有升至逾5厘，相較市面一般定存具備吸引力。

雷志海：可考慮短期如2年期或將到期美債

雷志海也預計，美國國債孳息率短期內仍有上行空間，建議投資者可先作觀望，如果真的想投資，可以首選較為短期的如2年期美債，孳息率有升至逾5厘，相較市面一般定存具備吸引力。同時，也可考慮即將到期收益率逾5厘以上，如3個月或6個月期限的美債。

而事實上，相較國債，他更建議美國高評級的企業債券。他認為，市場對於美國經濟看法過度悲觀，未來1年均不預期其會步入技術性衰退，即連續兩季度經濟錄得負增長，而經濟穩健有望繼續利好企業盈利。至於息口走向，預計美國已完成此輪加息周期，最快要待至明年第三季才會開始減息。