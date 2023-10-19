Tesla再挫近8%　第三季季績遜預期　Cybertruck前景又被潑冷水

Tesla特斯拉（美股：TSLA）第三季季績多項遜預期，旗下Cybertruck前景又被馬斯克潑冷水，股價繼昨日挫近半成後，今日﹙19日﹚美股再急挫，最新報223.725美元，大瀉7.81%。

Tesla昨公布第三季度業績，收入按年升9%至233.5 億美元，不及241億美元的預期。淨利18.5億美元，按年減43.9%；每股盈利0.66美元不抵0.73美元的預期。毛利率由去年同期的25.1%，降至二季度的18.2%後再向下行，三季度降至17.9%，為超過四年以來的低點，據悉這是自 2019 年以來，Tesla營收和獲利首度一併低於市場預期。

另外，Tesla指已在德州工廠試生產電動貨車Cybertruck，年產量12.5萬輛，首批將於11月30日首次交付並舉辦相關儀式。據悉目前已有100萬人預訂Cybertruck， 2025年或可生產25萬輛。然而公司CEO馬斯克（Elon Mask）在電話會議指，儘管這是很棒的產品，但該款車需要12至18個月方可貢獻正向現金流，稱「只是想淡化投資者對 Cybertruck 的期望」。