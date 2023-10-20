第三季本港廣告費近75億　國泰最捨得落廣告　呢行宣傳「大縮水」

香港廣告媒體監察公司admanGo公布第三季香港廣告支出報告，期內香港廣告開支總值達74.6億元，其中國泰航空（0293）廣告開支增兩倍多。



據報告顯示，今年7、8月本地廣告開支，分別錄得按年下跌3.7%及6.6%，不過9月本地廣告開支則止跌回升，按年反升2.6%。媒體方面，社交媒體的廣告開支錄得按年升12%，流動及戶外廣告分別錄得按年上升7%及4%，而電視廣告開支則按年跌22%。

當中，十大廣告開支首三位行業，排行第一為「銀行、信用卡及投資服務」，不過開支在第三季錄得按年跌15%，當中滙豐（0005）及恒生（0011）期內廣告開支，分別錄得按年跌17%及6%。第二位則為「藥物及醫護」，按年開支增2%；第三位是「浴室及家居用品」，按年跌7％。

旅遊業最積極宣傳。（資料圖片／羅君豪攝）

旅遊業最積極宣傳

值得一提的是，排名第九的「旅遊」在第三季按年升99%，升幅在排名內最多，當中國泰航空廣告開支按年上升2.33倍，反映旅遊業在第三季都積極宣傳，以迎接疫情後第一個暑期旅遊旺季。至於排名第五的「餐廳」廣告開支，亦按年上升12%，當中麥當勞廣告開支亦按年上升1.14倍。

不過，受樓價息口上升及經濟不明朗等因素影響，排名第十的「地產」需重新部署新盤銷售策略，令行業在期內廣告開支錄得按年跌28%，跌幅是行業排名內最大。

按報告估計，在年底節日消費旺季氣氛帶動下，加上港府積極推動振興經濟措施，預計廣告商投入更多資源作宣傳促進銷售，令各行業在第四季迎來更多機遇，有利本地廣告開支持續增長。