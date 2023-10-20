康業信貸旗下K Cash通過上市聆訊

康業信貸旗下K Cash金融科技集團於今日（20日）通過港交所（0388）上市聆訊。星展亞洲，中國平安資本（香港）擔保本次上市的聯席保薦人。



招股文件數據顯示，公司今年首5個月溢利 2,290萬元，按年減少29.54%。就其利息收入而言，公司過去三個財年利息收入淨額分別為2.67億元、2.34億元及2.11億元，呈逐年走低。以去年利息收入淨額2.11億元計，按年跌9.87%，但今年首5個月錄得利息收入9,500萬元，按年增5.32%

今年5月底至8月底，公司應收貸款由10.56億元增至11.06億元，原因為解封後旅遊令經濟復甦，公司放寬信貸審批政策推貸款組合增長。

佔無抵押貸款市場份額0.15%

公司文件披露，就香港整個無抵押貸款市場（包括認可機構及持牌放債人）及持牌無抵押放債人市場而言，按收益計，公司2022年市場份額分別約為0.15%及3.6%。其表示主要資金渠道包括本地銀行及其他認可機構的貸款或融資所得資金、關連墊款及其他經營活動。

K Cash表示會將計劃集資所得，用於加強科技能力、擴大貸款組合、一般營運資金及一般企業用途。